Las reservas del Banco Central cayeron por debajo de u$s50.000 millones

Las Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) perforaron el piso de los u$s 50.000 millones, al finalizar la jornada del lunes en u$s 49.968 millones, informó la entidad.



De esta forma, las reservas quedaron unos u$s 117 millones por debajo del cierre anterior, cuando terminaron en u$s50.085 millones.



El Banco Central, al inicio de la semana, realizó ventas de reservas por unos u$s30 millones en el segmento mayorista para contener al dólar, según las estimaciones de los operadores.



De esta manera, el billete verde cerró con un avance de 34 centavos a $58,78 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.



Además, el BCRA informó en su habitual Resumen de Variables Financieras, que la tasa promedio total del día de la fecha, equivalente a la tasa de política monetaria fue 84,011% y el monto total adjudicado fue de $245.918 millones.



A su vez, el Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto adjudicado de $75.589 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 83,823%, siendo la máxima de 84,3490% y la mínima de 82,982%.



En tanto, la segunda subasta fue por un monto de $170.329 millones, a una tasa promedio de corte de 84,094%. La tasa mínima adjudicada fue de 82,970% y la máxima de 84,3490%.