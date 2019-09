Por la suba del petróleo, afirman que el precio de las naftas "quedó atrasado"

En un contexto de frágil relación entre el Gobierno, las provincias y las empresas petroleras, el precio internacional del barril aumentó ocho dólares en los últimos dos días (pasó de US$60,12 a US$68,38 producto del ataque que sufrió Arabia Saudita) y generó aún más presión sobre el precio en los surtidores argentinos.



Tras el alza del Brent, se amplió la diferencia con el valor del barril criollo, fijado en US$59 por la Secretaría de Energía tras las PASO. Según estimaciones de mercado, los precios de las naftas están atrasados 40%, mientras que para el Gobierno están 25% abajo.



El ataque a Abqaiq y Khurais, dos de los principales centros de procesamiento del petróleo crudo liviano y extra liviano de Arabia Saudita, impactaron directamente en la disparada del precio internacional del petróleo, que tiene implicancias directas en el mercado local. El crudo es una commodity que cotiza en el índice Brent, el cual es tomado como referencia por los productores locales y representa el 60% del precio final en los surtidores.



El Gobierno había establecido una fijación en las dos principales variables que toman en cuenta los productores a la hora de establecer precios: el valor del barril y el tipo de cambio. Ambos están congelados en US$59 y $49,50, respectivamente, y muy por debajo de los US$68,38 por barril y de los $56,28 que vale actualmente el dólar mayorista. Por lo tanto, un barril que debería valer $3848 (US$68,38 x $56,28) cuesta ($2921), es decir, $927 menos por barril.



De hecho, para algunos productores el tipo de cambio está fijado en $45,19, ya que no aceptaron las transferencias económicas que dispuso la Secretaría de Energía por la obligatoriedad que impone de tener que renunciar a toda actual y futura demanda judicial.



Los precios en surtidor están hoy un 40% atrasados con respecto a su valor de mercado, según consultoras privadas. Si el valor del Brent o el tipo de cambio siguen subiendo, esta diferencia se magnifica y podría ser peor cuando finalicen los 90 días de congelamiento de precios fijado, el 12 de noviembre. Esto, a su vez, hace aumentar la pérdida relativa de las inversiones en la Argentina, ya que las hace menos rentables.



Para el Gobierno, en cambio, los precios al viernes estaban atrasados un 15% y desde este lunes están un 24% por debajo de su valor real.



"Un 30% del precio final son impuestos, que no cambiaron, el 10% son biocombustibles, que tampoco cambiaron, y se toma de referencia el precio del Brent menos la retención, que es del 7% y quedaría con un descuento de US$5 por barril", explicaron en Energía.



"El congelamiento impide que pase todo el aumento al precio de los combustibles y afecta a las petroleras generando un mayor costo de oportunidad: lo que pierden por no cobrar el valor internacional que es mayor al local", opinó el economista Julián Rojo, del Instituto Argentino de Energía Gral. Mosconi.



Entre las petroleras que se podrían ver beneficiadas por el mayor valor de la exportación están Pan American Energy (PAE), que exporta el 30% de su producción de crudo pesado, y en menor medida YPF. Aunque se trata de volúmenes muy chicos. El resto de las empresas, como Shell, Exxon Mobil, Chevron, Pluspetrol y Vista son productoras de crudo liviano, que prácticamente no se exporta porque es utilizado en el mercado local por las refinadoras.



Por la ley de hidrocarburos, las petroleras no pueden sustituir las ventas al mercado local por las exportaciones, ya que están obligadas a informar en el sector refinador local cada vez que tienen un volumen para enviar al exterior: si las refinadoras necesitan el crudo para abastecer el mercado interno, pueden pedir esa exportación.



Por lo tanto, las petroleras que no están integradas (que solo operan en el upstream y no tienen estaciones de servicio), como son la mayoría a excepción de YPF y PAE (dueña de Axion), son las más perjudicadas. Trafigura, que tiene las estaciones de servicio Puma Energy y que no tiene producción local, también es de las más perjudicadas porque su negocio radica en importar crudo barato. Sin embargo, con esta distorsión, terminaría importando a un precio mayor del que podría vender en el mercado doméstico.