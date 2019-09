En góndolas se abonó hasta 5,6 veces más por la mandarina, limón y naranja

La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios subió 8,3% en agosto, impulsada por el aumento en las brechas de la mandarina, la cebolla, la naranja, la papa y el zapallito.



En promedio, los consumidores pagaron 5,6 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en julio la diferencia fue de 5,15 veces. Pero con muchas dispersiones: mientras en la mandarina la brecha fue de 13,3 veces, en la frutilla fue de 1,73 veces.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.



En agosto, el IPOD agrícola subió 10,6%, incrementando su brecha a 6,05 veces, ubicándose casi en los mismos valores del mismo mes del año pasado.



El IPOD ganadero, en tanto, bajó 5,4%, ubicándose en 3,68 veces, incluso 3,4% por debajo de agosto 2018.



La participación del productor en el precio final se mantuvo prácticamente estable, apenas bajó 0,3% a 23,6% promedio, desde el 23,7% el mes anterior. Mayores y menores brechas

Los productos con mayores brechas en agosto fueron: la mandarina, donde el precio se multiplicó por 13,3 veces desde que salió del campo, el limón con una multiplicación de 12,1 veces, la naranja con 11,9 veces, la pera con 9,4 veces, la manzana roja con 8,5 veces, el arroz con 7,3 veces, y el pimiento rojo con 6,3 veces.



Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: la frutilla con 1,73 veces, el huevo con 2,27, el tomate con 2,31 veces, la acelga con 2,48 veces, el repollo con 3,22 veces, la carne de pollo con 3,35 veces, y la papa con 3,46 veces. Productos donde más subió y bajó la brecha

En agosto hubo 12 productos donde las brechas subieron y 13 donde bajaron. La intensidad de los aumentos hizo que, en el promedio, se registre un deterioro de la situación en el mes.



En promedio, los precios de origen subieron 8,83% en el mes, mientras que los precios en destino subieron 11,58% en los comercios minoristas y 8,52% en los hipermercados.



El principal producto que empujó la brecha fue la mandarina, donde la diferencia de precios entre origen y destino subió 144%. Ese aumento ocurrió por la baja de 57,3% en los precios de origen. Según indican los productores responde a la fuerte caída del consumo. Aunque los precios al público subieron 4,1%, todo el ajuste recayó en el productor.



La cebolla es el segundo producto con mayor variación en la brecha IPOD (+35%). Se explica por un aumento del 49% en los precios de destino por el cambio de temporada, según informan los productores, al haber menos producto disponible. Los precios de origen, en tanto, subieron 10,1%.



Entre los productos con más caída en la brecha se encuentra la acelga, con una baja del 21%. Se explica, básicamente, por una suba del 26,2% en el precio al productor debido a una mejora en la calidad vendida y cierta estabilidad en términos climáticos. Esto permite sostener un producto de buena calidad que puede ser cobrado más caro. Los precios en destino se mantuvieron sin cambios.

También el repollo tuvo una caída del 27% en la brecha IPOD en el mes, que se explica casi en su totalidad por un aumento del 55% en el precio de origen. Participación del productor

El aumento en la brecha entre precios de origen y de destino no modificó la participación promedio del productor en el precio final del producto, que apenas se redujo 0,3%, de 23,7% en julio a 23,6% en agosto.



Los productos con menor participación del productor en el precio fueron: la mandarina, donde el productor apenas recibió el 7,5% del precio final, el limón con el 8,3%, la naranja con el 8,4%, y la pera con el 10,6%.



En cambio, en la frutilla en agosto el productor se llevó el 57,7% del precio que pagó el consumidor, en el huevo el 44%, y en el tomate el 43,4%.





El IPOD es un indicador elaborado por el área de Economías Regionales de CAME para medir las distorsiones que suelen multiplicar por varias veces el precio de origen de muchos productos agropecuarios en el recorrido desde que salen del campo y hasta que llegan al consumidor. Esas distorsiones son muy dispares según producto, región, tipo de comercio y época del año.



En general, las diferencias están determinadas por un conjunto de comportamientos, algunos especulativos de diferentes actores del mercado (básicamente grandes cadenas de supermercados) que se abusan de su posición dominante. Otros son factores comunes como la estacionalidad, que afecta a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y transporte.