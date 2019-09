El dólar subió 17 centavos y cerró a $58,41

El billete verde avanzó 17 centavos en bancos y agencias, según el promedio de Ámbito. El BCRA intervino con ventas en el spot (operadores calculan u$s 100 millones). Sucedió luego de que el miércoles la autoridad monetaria dispusiera una nueva normativa para limitar la especulación en el mercado cambiario con la compra y venta de títulos públicos, a lo que se sumó hoy la CNV con una resolución. El blue, en tanto, saltó $1,25 a $60.



Tras la consumación de la eliminación del "rulo", el Banco Central tuvo que intervenir con ventas de reservas y de futuros para contener la demanda del dólar, que ascendió 17 centavos este jueves a $58,41 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.



En tanto, en el Banco Nación la divisa ganó 25 centavos a $57,25 para la venta, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $57,20.



El billete minorista se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cayó ocho centavos a $56,10 luego de tocar máximos en $56,31.



"La insuficiencia de la oferta genuina para atender la demanda de divisas forzó la reaparición del Banco Central en el mercado para evitar que ese escenario tuviera un impacto directo en la cotización del dólar con una suba que la apartara de los niveles actuales en forma significativa", sostuvo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Y agregó que la celosa supervisión ejercida por la autoridad monetaria acota los movimientos del tipo de cambio -en torno a los $56,20-y trata de sostenerlo en un rango de fluctuación que se mantenga en un sendero de relativa estabilidad.



La divisa norteamericana operó con tendencia mixta en una rueda que presentó la particularidad de la reaparición del Banco Central en los distintos segmentos del mercado.



La demanda por cobertura estuvo muy activa en la primera parte del día, con los precios operando en alza debido a la insuficiencia de la oferta genuina. En este lapso los precios tocaron los máximos de la fecha al operarse en los $56,31, trece centavos arriba de los valores anotados en el final previo.



Sin embargo, la reaparición del BCRA con ventas en el sector donde operan bancos y empresas, sumada a su renovada participación en los mercados de futuros, logró abastecer los pedidos de compra pendientes de ejecución forzando a la vez bajas en los precios que iniciaron un camino descendente que se detuvo al tocar mínimos en los $56,08 en la última media hora de operaciones.



El volumen operado subió un 6,5% llegando a un total de u$s425 millones. "Se dio porque la demanda de los bancos, empresas e inversores no cedió y la oferta de la exportación está muy baja por parte de los cerealeros y ya fuera del ciclo comercial", destacó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Cabe destacar que el Banco Central dispuso ayer una nueva normativa para limitar la especulación en el mercado cambiario con la compra y venta de títulos públicos a diferentes cotizaciones.



La disposición estipula que las personas que compren divisas extranjeras deberán presentar una declaración jurada para manifestar que los fondos comprados no serán destinados a la compra de otros títulos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la transacción.



En su afán por reforzar el control de cambios, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció este jueves que será obligatorio desde mañana conservar al menos 48 horas un valor negociable en dólares tras su adquisición. Tasa de Leliq La tasa promedio total del día equivalente a la tasa de política monetaria y convalidada por el Banco Central fue 85,991%. El monto total adjudicado fue de $216.570 millones.



El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto adjudicado de $115.681 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 85,991%, siendo la tasa mínima de 85,500% y la máxima de 86,0001%.



En la segunda subasta fue de $100.890 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 85,992%, siendo la tasa mínima adjudicada de 85,50% y la máxima de 86,0001%. Dólar blue, "Contado con Liqui" y reservas del BCRA En el mercado informal, el dólar blue saltó $1,25 o 2,1% a $60 en cuevas de la city porteña, de acuerdo a fuentes consultadas por Ámbito.



Por su parte, el dólar "contado con liquidación" subía 99 centavos a $68,61 por lo que la brecha con la divisa mayorista era de 22,29%, al tiempo que el dólar MEP salta $2,37 a $ 65,48 (brecha del 16,7% frente a la cotización del MULC).



En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 70%. En tanto, en el ROFEX se operaron u$s306 millones lo que representa una leve suba del 4% respecto del miércoles.



"Los plazos más cortos concentraron más del 50% de los negocios y los precios finales para los meses de septiembre y octubre terminaron operándose a $58,23 y $62,53; con una tasa del 76,99% y 85,38%", indicaron desde ABC Mercado de Cambios. Y agregaron que "todos los plazos subieron más del 1,5% a partir de noviembre y octubre quedó con una leve suba del 0,5%".



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el miércoles u$s141 millones hasta los u$s50.233 millones. En lo que va de septiembre, los activos del BCRA caen u$s 3.865 millones.