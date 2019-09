Agencia calificadora alertó sobre caída de reservas pese a control de cambios

La agencia calificadora Moody´s advirtió que si bien las medidas de control de cambios fueron "en cierto grado exitosas" para frenar la devaluación, la caída de reservas "siguió sin interrupción".



En un informe, la entidad alertó que "aunque las medidas podrían ayudar a calmar la presión sobre el tipo de cambio, es probable que las pérdidas de reservas continúen, mientras los depósitos en dólares vuelan del sistema bancario".



"A pesar de que las medidas fueron en cierto grado exitosas en contener la depreciación del peso, la pérdida de reservas siguió sin interrupción", sostuvo.



De ese modo, insistió en que "continuaron cayendo", al tiempo que "los depósitos se drenaron del sistema bancario".



"Los depósitos en dólares cayeron casi 30% a lo largo del último mes, tocando U$S 23.000 millones el 6 de septiembre, cuando eran U$S 32.500 millones justo antes de las elecciones PASO", precisó la calificadora de riesgo.



Según analizó, "a la luz de esto, el prospecto de que se sigan perdiendo reservas continúa, incrementando la posibilidad de que las autoridades impongan controles de capitales adicionales en el futuro cercano".



Subrayó que "en la mayoría de los países, las autoridades se apoyan en las reservas internacionales para intervenir en el mercado de cambios y limitar la volatilidad, y cubrir pago de deuda externa".



"En la Argentina, las reservas también se usan para cubrir los depósitos en moneda extranjera de los bancos, que usualmente declinan en tiempos de inestabilidad financiera", indicó.



Evaluó que el Banco Central puso en marcha el control de capitales en el país para "borrar la presión negativa sobre el tipo de cambio y morigerar la salida de reservas internacionales, una porción de las cuales fue movilizada por el retiro de depósitos en moneda extranjera y, en menor medida, por la venta diaria de reservas para sostener al peso".



Este miércoles, se ubicaron en US$ 50.233 millones, según la información difundida por la autoridad monetaria.