Bono para empleados del sector privado: Pymes dicen que no podrían pagarlo

Economía Sica confirmó que habrá un bono para los empleados del sector privado

El acuerdo entre el gobierno y la CGT sobre el plus salarial para empleados del sector privado encontró resistencia de las cámaras empresarias. Las pymes, por su parte, advirtieron sobre la inviabilidad de pago debido a la crisis económica del sector. Es así que buscarían, al menos una compensación de impuestos para que el Estado se haga cargo, en parte de este monto."Empezamos a contemplar la posibilidad de poder establecer con los privados algún tipo de compensación como se hizo con la parte estatal", dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.No obstante, aún no está acordada la fecha de reunión entre las cámaras privadas -quienes deberían dar el visto bueno- y funcionarios.Distinta es la postura que tomó la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA). Su vicepresidente, Ariel Aguilar, dijo aque "nos preocupa cómo vamos a hacer frente al bono, porque sabemos que la gente lo necesita". En ese sentido pidió, a modo de ejemplo, compensaciones de pagos para las pymes o cambios en los vencimientos.Es que haciendo cuentas, de cara al próximo gobierno restan siete quincenas y el pago del aguinaldo. "El gobierno generó este contexto y lanza un bono sin convocar a ninguna cámara", agregó Aguilar, referente de la Confederación General Empresaria.Por último, el también presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines destacó que "un bono no reactiva el consumo interno. Lo que hace la gente con ese plus es pagar tarifas o la tarjeta".