Aseguran que el mercado interno de arroz "crece de manera sostenida"

El consultor privado Fabián Franceze, brindó un análisis de la situación de la producción arrocera en Argentina, los mercados y el impacto de la devaluación en el marco de las 30° Jornada Técnica Nacional del Cultivo de Arroz realizada días atrás en Concordia:



"Si hablamos de la oferta de Argentina en el mercado arrocero, podríamos decir que cae con respecto al año 2018 como consecuencia de aquellos 700 milímetros que cayeron los primeros días de enero y que afectaron seriamente la luminosidad. Hubo una reducción valiosa de la productividad y eso llevó a que Argentina dispusiera una caída de 160 mil toneladas de arroz cascara", dijo.





"El Mercosur no escapa a la misma variable climática, particularmente en Rio Grande Do Sul hubo un retroceso del 14% sobre la productividad y eso deja menos arroz disponible en toda la región", aseguró.



Para destacar, "es el caso de Paraguay que tuvo un proceso de crecimiento significativo en los últimos diez años, la voluntad de siembra de los productores paraguayos es siempre positiva y van a seguir creciendo", indicó.



"Lo que podemos decir que en toda la región se bajó mucho la cantidad de productores, en Argentina 10 años atrás había 1.100 productores activos hoy solo tiene 275 y las grandes superficies están en mano de la industria, ilustró el analista de mercados", manifestó. Exportación "En particular 2019 ha sido un año difícil por cuestión de demanda internacional que fue muy débil y eso impacta en las exportaciones argentinas. Se advierte que en los últimos tres años se han logrado mejoras en infraestructuras y la devaluación de los últimos días suma en esa dirección. Argentina está en el camino, pero quedan muchas cosas por hacer", remarcó.



"El cuanto el mercado interno ha crecido de manera sorprendente, creció el consumo por habitante por año, es el principal soporte del negocio en el país", destacó. El caso de Brasil Asimismo, dijo que "el consumo en Brasil ha caído del consumo de 42 a 33 kilos de habitante por año, eso ha llevado a Brasil que tenga un rol más importante en la exportación porque sale a vender esos excedentes. Se estima que el año que viene la oferta en Brasil debería mantenerse similar a este año". Impacto de la devaluación "El mercado perdió la dirección, no hay precios diferentes. Los precios de exportación los exportadores están tratando de mantener pero los importadores están pasando oferta más baja porque son ellos los que quieren capitalizar la devaluación", señaló.