El dólar cerró estable sin intervención oficial y pocas operaciones concretadas

El dólar se mantuvo estable hoy al cerrar a $58,13 en una jornada sin participación oficial y con un bajo nivel de operaciones concretados.La moneda norteamericana terminó así a un promedio de $53,88 para la punta compradora y a $58,13 para la vendedora, con lo que restó dos centavos frente al lunes.El tipo de cambio atravesó la rueda con movimientos limitados dado que por la mañana sólo sumó un centavo para finalizar el día con un leve retroceso.En Banco Nación, permaneció en $57, mientras la cotización más elevada se dio en Banco Macro, a $60.En el segmento mayorista, el dólar operó a $56,01, un centavo menos que el inicio de semana.En el segmento de contado, este martes se dio un bajo nivel de negocios concretados dado que llegó tan sólo a US$ 381,314 millones.La plaza cambiaria no registró intervenciones oficiales durante la sesión en la que la autoridad monetaria convalidó una tasa de política monetaria diaria de 85,991%.Según operadores, hubo oferta por parte del sector agroexportador, que durante la semana pasada ya había aportado más divisas al mercado tras la disposición del Banco Central en el marco de la vigencia del control cambios.Consideraron que el acotado volumen de transacciones también colaboró para que no fuera necesaria la participación oficial.Indicaron que si bien el lunes el billete experimentó un incremento de 13 centavos, en la city porteña hay un clima de mayor tranquilidad tras la puerta en marcha de las restricciones cambiarias.De hecho, en la primera semana con controles, el dólar acumuló una caída de 6,9%.Sin embargo, el ex director del FMI para el Hemisferio Occidental Claudio Loser alertó que si ese organismo internacional no realiza un nuevo desembolso para la Argentina se podría dar una "corrida cambiaria mayor a la que hubo"."Si el Fondo Monetario dejara de apoyar a la Argentina y no diera el desembolso (de US$ 5.400 millones) habría una corrida mayor a la que hubo y las medidas regulatorias del Gobierno deberían ser mayores", pronosticó.