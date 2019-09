El gobierno anunciará la renovación del programa de "Precios Cuidados"

El Gobierno prevé anunciar hoy la renovación del programa de "Precios Cuidados" y negociaba contrarreloj con los empresarios aumentos que no superen el 5%.



A horas del anuncio oficial, todavía se estaba negociando el porcentaje de los incrementos y el plazo de extensión, que sería hasta diciembre próximo.



El sábado pasado venció el acuerdo de Precios Cuidados, que se había firmado en mayo, que se integró con 543 productos con un aumento promedio del 4,91% en relación a la lista de enero.



En la negociación el Gobierno busca una actualización de los precios del 5%, mientras las empresas buscan una actualización más alta, teniendo en cuenta la aceleración de la inflación que se espera para agosto y septiembre.



La inflación acumulada desde mayo, cuando tuvo lugar la última firma de acuerdo de precios, fue de 8%, excluyendo el precio de agosto impactada por la devaluación producida después de las elecciones primarias.



Simultáneamente con el programa de "Precios Cuidados", continuará en vigencia hasta octubre el plan "Precios Esenciales", aprobado en abril y que consta de 64 productos que mantienen sus valores a lo largo de seis meses.



El Gobierno pretende que las empresas no apliquen incrementos en este segmento, pero la gran duda pasa por el enorme efecto de la devaluación, ya que estos precios están congelados desde abril.



Aunque el Gobierno les reconocerá a las empresas un aumento de los costos producto de la devaluación, cuidará que el promedio no sea superior al 5%, aseguraron fuentes empresariales, según lo que les transmitieron desde Comercio Interior.