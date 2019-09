Seis de cada 10 argentinos usan el celular para transacciones financieras

Un informe de la consultora Kantar difundido hoy señala que el pago de servicios es la transacción más mencionada por los encuestados, seguida por le recarga de crédito en la línea del teléfono (29%).



La tercera transacción es la recarga de la SUBE; 22% en CABA y 35% en el Gran Buenos Aires.



Le siguen el envío de dinero (19%) y Pagos con código QR (10%, alcanza 29% en CABA).



Los consumidores de entre 35 y 45 años son los que más operaciones realizan; se trata de un segmento con mayor independencia financiera que, además, tiene muy buena relación con las nuevas tecnologías, indicó la empresa.



Entre el 39% que aún no ha realizado operaciones con su celular, argumentan que la falta de costumbre o la desconfianza son la principal barrera; aunque el 39% afirma que es probable que en el corto plazo incorpore este hábito.



Entre los que si utilizaron el teléfono para realizar pagos, 9 de cada 10 dice haber tenido una experiencia exitosa y argumentan que la modalidad les resultó "práctica, segura y permite ahorrar tiempo".





Si bien un 69% de los que hicieron pagos utilizaron la aplicación del banco con el que habitualmente opera, hay un 52% que utilizó el servicio de alguna billetera móvil, como la de Mercado Pago,ValePei, TodoPago y RapiPago, entre otras. Esta tendencia en el uso de apps financieras que no sean de las instituciones tradicionales es mayor entre millennials y centennials, que alcanza hasta el 67%.



"El fenómeno de las billeteras virtuales no se limita a los niveles socioeconómicos más altos o los expertos en tecnología y finanzas" -asegura Sebastián Corzo, director de la División Insights de Kantar.



Para Corzo las billeteras virtuales son "nuevas herramientas de inclusión financiera, especialmente valoradas por grupos no bancarizados".