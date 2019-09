Garciandía demandó "un pacto fiscal que involucre a provincias y municipios"

"La situación de la industria es difícil y complicada por los problemas de la economía", confirmó aLeandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos."El primer trimestre había sido negativo con respecto al del año anterior, pero en el segundo habíamos notado un pequeño repunte, un cambio de tendencia, en el que la mayoría de nuestros socios habían expresado mejoras en sus ventas, pero esa pequeña mejora que hubo en el bolsillo de los trabajadores, claramente, de nuevo se ve menoscabada", apuntó el dirigente industrial en diálogo conSegún explicó, en Entre Ríos existen aproximadamente, dos mil establecimientos industriales, diseminados en distintos puntos de la provincia. Y el 95% de esa industria son pymes ubicadas en pequeñas localidades que generan empleo "en blanco y de calidad"."La industria ocupa 31 mil empleados de manera directa e indirectamente, unos 90 mil", referenció, al demandar un "necesario marco de desarrollo para el sector industrial"."Los empleos privados no crecen desde 2012. Estamos estancados. Mientras que lo único que ha crecido es el empleo público y de una manera muy importante", comparó Garciandía. "Y si bien hubo cierres de empresas y suspensiones, en general la tendencia fue la de preservar las fuentes de trabajo", remarcó.Es que al dar cuenta de la conciencia del industrial para evitar despidos ante una situación de crisis, el titular de la UIER aclaró que "se invierte muchísimo en capacitación de personal, y por lo tanto no es fácil desprenderse de esa persona porque, mas allá de las cuestiones sociales, es un entrenamiento que llevó años".Fue en ese sentido que marcó: "No hay más radicación de industrias en Paraná y la provincia porque no lo hubo tampoco en otros lugares y porque, particularmente, en Entre Ríos la tasa de impuestos es de arriba del 40% del costo".Sobre los "problemas para el desarrollo industrial", Garciandía apuntó a "la falta de infraestructura, de servicios, la concentración y la falta de visión estratégica del país de siempre tomar decisiones al corto plazo".A lo que sumó "la presión impositiva, el deterioro de la educación en escuelas técnicas y formación de profesionales con planes de estudios de hasta tres décadas atrás que no están aggiornados a las necesidades del mercado laboral".Garciandía bregó por "impulsar fuertemente la Región Centro (...) trabajar en la unificación de tasas impositivas, generar propuestas y alternativas para promover la inversión".El dirigente industrial demandó un "plan federal que involucre a las provincias y municipios, un pacto fiscal a nivel provincial con los municipios en el que haya reglas de juego claras (en relación a las ordenanzas) y una mirada más abierta".Finalmente y en relación a la propuesta para una reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, Garciandía que "no se habla de quitar derechos, sino de encontrar una fórmula que sea un gane-gane para todos y aggionarlo"."Por qué no se crean empleos, por qué la tecnología reemplaza al hombre ?se preguntó. Hay que encontrar una respuesta porque mucho tiene que ver con el costo laboral", encomendó.Estos temas serán motivo de debate durante la 15ª Jornada de la Industria "Realidad de Laberinto" organizada por la UIER que se realizará el jueves 12 en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná.