Reservas del BCRA: Melconian usó metáfora de la lechería para contar qué ocurre

El consultor Carlos Melconian dijo que el tipo de cambio cerca de $60 está en un nivel alto. "El dólar a $9 de (Axel) Kicillof equivaldría a $30 de hoy. Mientras que el dólar a $20 de (Federico) Sturzenegger serían como $32 de ahora", señaló.



El consultor económico Carlos Melconian aseguró que "si se tranquiliza el tipo de cambio y se reperfila y paga la deuda, se puede ir aflojando la temperatura" de la restricción externa que sufre el país y apeló a una teoría de la lechería para explicar qué pasa con los dólares en la Argentina.



"Entre la tasa de interés, la poca moneda en el mercado y un dólar picante a 60 pesos es un ayudador para que la restricción cambiaria pueda llegar a buen puerto", añadió en un panel de Mercosoja 2019.



Melconian señaló que el resultado de las elecciones primarias puso el foco "en la transición" hasta el 10 de diciembre. "desde el punto de vista económico, las PASO hizo que pongamos foco en la transición. Si (Mauricio) Macri quedaba a un paso de ser reelecto, la pregunta era ¿qué hace el 10 de diciembre? Al ocurrir el resultado que ocurrió, no solo esa pregunta es relevante, sino que la transición empezó a tener un rol muy particular", subrayó.



Según el especialista, aunque el triunfo de la dupla Fernández-Fernández generó una réplica en los mercados al día siguiente, lo destacable era "lo frágil" de lo que había. "Hace tres meses Alberto no se imaginaba ni candidato, menos presidente", señaló.



El socio de la consultora M&S afirmó también que "tenemos dos líos: uno es septiembre, octubre y noviembre; y otro es el 10 de diciembre".



En su óptica, el próximo gobierno deberá enfrentar "las cuestiones macroeconómicas del 10 de diciembre de 2015, a las que se les agregaron la no resolución y la mala praxis de estos cuatro años".



Durante la charla en la Bolsa de Comercio de Rosario, que compartió con el consultor político y titular de Poliarquía Alejandro Catterberg, agregó que para tener "una transición ordenada" se van a tener que sacrificar reservas del Banco Central (BCRA).



Si bien estaba ante un auditorio de productores de soja de la región, el ex presidente del Banco Nación escogió una metáfora de la lechería para brindar su diagnóstico sobre la situación financiera y la restricción externa.



En ese particular abordaje, dijo que el nivel de las reservas del BCRA son "una teta" de la que maman "tres terneros".



Según detalló el ex presidente del Banco Nación, uno es equivalente a los tenedores de deuda a corto plazo, que ingresaron en la reperfilación de sus acreencias; otro la compra diaria de divisas para atesoramiento -restringidas desde el lunes- y el último los depósitos en dólares en el sistema financiero.



"Un terno de la deuda mama de ahí y dice: ¿está toda la leche ahí? Y no, depende. Le faltan 5,4 billones de dólares, que si seguís en ruta con el Fondo, van a entrar u$s5.400 millones más a la teta, y si no, no", mencionó.



El segundo "ternero" son los 100, 200 y hasta 300 millones de dólares que vende el Banco Central diariamente. "Es el segundo ternero que toma de la teta", agregó.



El tercero de los animales serían los ahorristas en dólares. "Los bancos cuando reciben depósitos en dólares llevan al banco, pero los bancos están muy limitados para prestar en dólares, por la experiencia de la convertibilidad. A él no le puedo prestar por no cobra en dólar, a él sí porque es exportar en dólar. De cada 100, los bancos la mitad podían prestar y la mitad le sobraba, y lo llevaba a las reservas del Central. Si bien esos dólares son leche de la teta, son propiedad de los depositantes. ¿De dónde van a buscar dólares los banco al final del día cuando los exportadores quieren los dólares? También de la teta".



"El éxito de la transición va a ser si la teta alcanza para la suma de la leche de los tres terneros", afirmó.



Melconian explicó que con el reperfilamiento de la deuda en letras y las restricciones a la compra de moneda extranjera el gobierno "agarró a los dos primeros para que quede leche para el tercer ternero".



En esa línea, enfatizó que "la pregunta del millón es si la leche te alcanza", y se mostró esperanzado con las medidas adoptadas por el gobierno al afirmar que "la situación es llegable".



"El candidato ganador (por Alberto) dice que "no me toqués la leche de la teta", que son las reservas. Pero al candidato ganador hay que decirle que si quiere una transición ordenada la teta llega sin leche", sostuvo, y agregó: "Pero si vos querés que te guarde la leche de la teta, tengo que hacer algo con los tres terneros".