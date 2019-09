Industriales piden "condiciones" para que haya inversiones nacionales

"No estamos esperando que lluevan inversiones", destacó Acevedo y aseguró que en los últimos años los dirigentes industriales de la Argentina han forjado una mejor relación con los trabajadores que con los funcionarios del Gobierno.



El titular de la UIA se expresó en estos términos al participar de la presentación del libro "La Industrialización en la Argentina en el Siglo XXI. Mapa de la Industria y política manufacturera.



Reflexiones y Propuestas", del secretario general de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), Agustín Amicone.



Acevedo sostuvo: "En los momentos difíciles que estamos pasando, debemos volver a demostrar que el industrial es un hacedor, no estamos esperando que lluevan inversiones. Deben darse las condiciones para que las primeras inversiones sean nacionales".



"Queremos trabajar en los consensos con las organizaciones sindicales, porque en todos estos años hemos tenido mayor y mejor recepción en los trabajadores que en los funcionarios del Gobierno", agregó.



"No hay un sólo país en el mundo que no priorice el valor agregado en la fabricación de sus productos. Tenemos que trabajar para establecer nuestra marca, como han hecho otros países, incluso de nuestro región", insistió el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).



En este sentido, añadió: "Estados Unidos nunca ha sido liberal. Ni Europa tampoco. Hay que tener en cuenta estos temas, más ahora con el acuerdo Unión Europea-Mercosur".



Amicone, por su parte, comentó: "Estamos demostrando que las organizaciones sindicales no sólo reclaman por los derechos de los trabajadores sino que también colaboran en la construcción de un desarrollo nacional".



"La Argentina sigue teniendo la asignatura pendiente de un verdadero desarrollo. Desde 1974 que no hay un plan serio en nuestro país, es un déficit histórico", evaluó.



Finalmente, Amicone planteó: "No hay que ser tontos con la apertura al mundo; debemos darle valor agregado a nuestros productos".



"Generar las condiciones para mejorar el mercado interno, con aumento del poder adquisitivos y políticas que permitan sumar valor agregado a nuestros productos", completó.