El mercado de granos con más actividad: La tonelada de soja está $13.000

El mercado de granos mostró este jueves un mayor nivel de operaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Una mejora en los valores ofrecidos por las posiciones diferidas de trigo y maíz alentó los negocios en la Bolsa rosarina.



Se manifestó una merma en los precios por mercadería disponible, ofreciéndose abiertamente por soja condición fábrica con descarga a $ 13.000 la tonelada, aunque hubo alguna mejora en este valor.



El precio ofrecido por maíz contractual fue de US$ 125 la tonelada, pudiendo haberse efectuado una quita en este valor si el oferente de la mercadería priorizaba la descarga inmediata.



Entre los segmentos con entrega diferida de la presente campaña, la condición que destacó fue para la posición octubre, con un precio ofrecido abiertamente de US$ 130/t con un importante volumen de negocios.



En el próximo maíz de campaña 2019/20, el valor ofrecido abiertamente para marzo, abril y mayo fue de US$ 133 la tonelada, con las posiciones junio, julio y agosto en US$ 130/t.

Todas estas posiciones evidenciaron una mejora en comparación con la rueda del miércoles.



El precio ofrecido por girasol fue de US$ 240 la tonelada, tanto para el girasol disponible como para las posiciones diciembre y enero 2020, sin variaciones con respecto a la sesión anterior.



Se dio un mayor nivel de negocios en varios de los segmentos por trigo: l valor ofrecido abiertamente por el cereal con descarga hasta el 15 de septiembre fue de US$ 205 la tonelada con una mejora de US$ 5/t con respecto al miércoles previo.



Para el trigo de nueva cosecha, el precio ofrecido para la descarga en noviembre fue de US$ 154/t, mismo valor que el de diciembre, ambos registrando una mejora de cuatro dólares en comparación con el valor de la jornada anterior.



En tanto, para enero el precio fue de US$ 160/t, con febrero ofreciéndose en US$ 162/t: para la entrega entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, el precio negociado fue de US$ 165/t, segmento que acaparó un considerable nivel de negocios.



Por su parte, el mercado de Chicago cerró con subas para trigo y maíz, anotando considerables bajas para la soja.



Una rueda de compras de oportunidad apuntaló las cotizaciones de los cereales, luego de tocar mínimos en varios meses durante la semana.



La soja cayó ante preocupaciones de los operadores por la demanda externa del suministro norteamericano y por una nueva estimación de una consultora privada sobre la producción brasileña para la campaña 2019/20, con incrementos tanto en área como en rinde estimado.