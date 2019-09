Vence "Precios Cuidados" y las empresas piden subas de hasta 10 por ciento

Mañana vence el programa "Precios cuidados" y aseguran que será renovado hasta diciembre. Pero las negociaciones entre las empresas y la Secretaría de Comercio Interior se producen contrarreloj.



Según fuentes de varias firmas consultadas por el diario Infobae, el promedio de incrementos que reclama el sector privado ronda el 10%, pero desde el Gobierno se están resistiendo.



El anuncio se realizaría el lunes, según precisaron en Comercio. Actualmente, Precios Cuidados cuenta con 560 productos, entre los que se incluyen los 64 Productos Esenciales, que son los ítems básicos cuyos precios no se modificarán hasta noviembre. El resto va cambiando cada vez que se produce una renovación, por lo que es imposible hacer un seguimiento del precio.



Aunque el Gobierno les reconocerá a las empresas un aumento de los costos producto de la devaluación, cuidará que el promedio no sea superior al 5%, aseguraron fuentes privadas según lo que les transmitieron desde Comercio Interior.



Pero si hay una baja importante de productos e ingresan nuevos (como viene sucediendo en las anteriores ediciones), no puede tomarse el precio anterior como parámetro por lo que no vale la comparación. Lo que habrá que considerar es el número de artículos que se mantienen respecto de la lista hoy vigente.