Sin intervención oficial, el dólar avanzó 14 centavos y cerró a $58,20

El dólar retomó hoy la tendencia alcista, al cerrar a $58,20 para la venta, en una rueda en la que no se registró intervención por parte del Banco Central en medio de una menor volatilidad y un bajo nivel de negocios concretados.La moneda norteamericana terminó a $53,87 para la punta compradora y $58,20 para la vendedora, lo cual significó un incremento de 14 centavos respecto del día anterior.El dólar mayorista operó casi sin modificaciones al registrar un avance de tan sólo un centavo, a $56,01.Así, en lo que va de la semana, el billete acumuló un retroceso de $3,50.El volumen negociado en el segmento de contado fue limitado al llegar a US$ 423,343 millones.En una jornada con una menor volatilidad, no se dieron intervenciones oficiales en la plaza cambiaria, indicaron operadores.La tasa de política monetaria se mantiene elevada y el promedio diario quedó en 85,801%.En la primera licitación de Letras de Liquidez, el rendimiento fue de se ubicó en 85,702% con un monto adjudicado $124.606 millones.En la segunda subasta, la tasa fue de 85,971% con un monto de $86.305 millones.Por su parte, el dólar blue cotizó estable en la city porteña a $59.El mejor clima en el mercado se reflejó el miércoles ante un menor de retiro de depósitos en dólares y una desaceleración del ritmo de caída de reservas, lo cual se complementó con una demanda que no fue tan elevada en las últimas horas.A ello se debe sumar un creciente oferta impulsada por el sector exportador, obligado a liquidar divisas tras la disposición del Banco Central en el marco de la puesta en marcha del control de cambios.Si bien luego de los fuertes saltos del billete hay una mayor tranquilidad en el circuito financiero, los inversores tienen inquietud respecto de lo que sucederá con el desembolso pendiente por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).En ese sentido, el presidente Mauricio Macri afirmó que el Gobierno espera recibir los US$ 5.400 millones porque la Argentina cumplió "todo" lo exigido por el organismo.