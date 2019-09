Afirman que se está desacelerando el retiro de dólares de los bancos

Los banqueros coinciden en que se está desacelerando el retiro de depósitos en dólares de los bancos. Es por ello que en la mayoría de las sucursales empezaría a desactivarse la decisión de mantener las puertas abiertas en horario extendido, hasta las 17, para atender al público que quiere hacerse de sus dólares y, en el mejor de los casos, llevarlos a una caja de seguridad.La caída de US$ 405 millones de dólares que mostraron este miércoles las reservas estaría respaldando esa impresión de los banqueros. La merma del martes había sido de US$ 995 millones. En tres días bajaron US$ 2.350 millones."Los retiros de dólares del martes fueron la mitad que los del lunes, y los de este miércoles, la mitad que los del martes", aseguraron aen dos de los más importantes bancos privados.Lacunza también había hecho referencia a la fuerte caída de reservas del Banco Central y la atribuyó a que el BCRA está sobrestockeando de dólares a los bancos para afrontar la demanda de depósitos en medio de la crisis financiera.En aquella reunión, les habían manifestado a los banqueros que traerían US$ 20 mil millones en billetes para suministrárselo a los bancos que no tengan efectivo.Las estadísticas del Banco Central llegan hasta el viernes 30 de agosto. Ese día, de mucho nerviosismo, los depósitos en dólares del sector privado bajaron US$ 1.107 millones y quedaron en US$ 26.644.Desde el 9 de agosto -día hábil previo a las PASO- hasta el 30 de agosto los depósitos en dólares del sector privado (bancos) bajaron 5.855 millones de dólares. Tras el anuncio de la "reperfilación" de la deuda (miércoles de la semana pasada) se fueron 1.916 millones de dólares.En el mercado calculan que entre el lunes y este miércoles se habrían ido US$1.500 millones más.En el marco de la demanda de sus dólares por parte de los depositantes varias sucursales daban turnos para entregar los dólares en efectivo.