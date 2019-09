La tormenta no provocó "grandes daños" en la producción citrícola

El presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Ariel Panozzo Galmarello, dio a conocer los últimos relevamientos realizados sobre las plantaciones cítricas tras la tormenta de granizo que tuvo lugar el pasado viernes y que afectó principalmente a las localidades de Villa del Rosario, Chajarí, Colonia Alemana, San Miguel y Santa Ana.



"Todavía se están evaluando los daños y realizando los informes. Pero en un primer momento, tras haber vivido la fuerte tormenta, parecía que había afectado a más cantidad de hectáreas cítricas y afortunadamente no fue así", sostuvo Panozzo Galmarello a Diario Río Uruguay.



Si bien el granizo cayó en toda la zona, "las piedras fueron más pequeñas en las zonas de plantación del Departamento Federación, gracias a Dios, porque si no hoy tendríamos que estar hablando de otra situación más complicada para el citrus".



En tanto que el entrevistado puntualizó que "esto no quiere decir que no hubo daños, ya que hay una zona donde sí las piedras fueron más grande y más fuertes, por lo que hay productores que debieron padecer los daños en lo que se denomina la fruta tardía que ya estaba en la planta, pero fue en un porcentaje menor".