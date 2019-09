Rocca: "Hay que reconstruir la confianza, pero el país no va a dar marcha atrás"

El CEO de Techint Paolo Rocca lamentó la "pérdida de confianza" del último tiempo, pero aseguró que "el país no va a dar marcha atrás", de cara a los comicios presidenciales que se avecina en octubre."El país no va a dar marcha atrás. Soy positivo, pase lo que pase no vamos a dar marcha atrás. Así como hemos incorporado tecnología también incorporamos elementos de institucionalidad", afirmó Rocca en la IV Jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que se celebra en el hotel Sheraton de Retiro.El dirigente empresario dijo que "en el último tiempo hubo una gran pérdida de confianza" y abogó a los presentes por "reconstruirla"."Para generar confianza hay que tener una visión de largo plazo. El crecimiento es empleo y el empleo es integración social", sostuvo Rocca ante un auditorio repleto de hombres de negocios.El líder de Tenaris, Ternium y la petrolera Tecpetrol, entre otras compañías del grupo, destacó el potencial de Vaca Muerta" como un "motor importantísimo" del futuro del país. "Es un hecho nuevo, que no estaba, y que tiene un enorme potencial. El desarrollo de la Argentina pasa por el desarrollo industrial, necesitamos el empleo de la cadena de valor, la industria guía a los servicios", aseguró Rocca.