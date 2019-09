Defensa de Consumidores afirma que quita del IVA no tuvo los efectos deseados

El referente de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos, Gabriel Vargas, afirmó que la quita del IVA a productos de la canasta básica no tuvo el efecto deseado debido a la fuerte remarcación que se registró previamente, producto de la devaluación. Si bien sostuvo que toda medida de este tipo siempre es bienvenida, cuando funciona como un "parche" la incidencia en los precios es escasa.El referente de la asociación civil hizo referencia al impacto que está teniendo la medida que tomó el Gobierno nacional unos pocos días después del duro revés electoral que sufrió el 11 de agosto: la eliminación temporal del IVA para los principales productos de la canasta básica.Tras destacar que el decreto que determina la quita del IVA habilita a diversos organismos, como Defensa del Consumidor, a ejercer un control y corroborar que haya un cumplimiento, aclaró que la asociación que integra no realiza relevamiento de precios por Si bien indicó que la medida tuvo "cierta incidencia en los precios", sostuvo que fue "tan fuerte la remarcación previa (producto de la devaluación) que en algunos lugares la eliminación del IVA ni se notó".En este marco, Vargas lamentó que "la maniobra especulativa haya estado siempre presente"."La medida se tomó en un clima electoral y creo que en forma extemporánea, por lo que no deja de ser un parche o paliativo que no llega a tener el efecto deseado. Lo que se hizo tiene que ver exclusivamente con una coyuntura económica determinada y con un contexto electoral puntual", afirmó luego en declaraciones a APF."De todos modos, si esta u otras medidas permiten a los ciudadanos tener un mejor acceso al consumo, bienvenida sea", concluyó.Cabe destacar que aquellos ciudadanos que quieran realizar alguna consulta a la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos, pueden hacerlo comunicándose al (343) 156 225 004 o vía mail a adecen2004@gmail.com , o ingresando a http://www.adecen.org.ar/.