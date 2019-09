Cuánto interés pagan los bancos por plazos fijos, tras la nueva suba de tasas

La suba de la tasa de referencia del Banco Central al 85% para sus Leliq trajo como consecuencia una suba en la tasa de plazos fijos que pagan los bancos, que ahora pagan hasta 63,5% o 63,25% como ocurre con el Bica."Hubo una suba de tasas generalizadas y siempre nos movemos acompañando el mercado", detallan en una entidad."Por la suba de las Leliq, estamos transfiriendo los beneficios de la política monetaria a los clientes", coinciden en la mesa de uno de los grandes bancos extranjeros, según publicaEl CMF y Banco de Corrientes pagan 60%, Galicia pasó del 53 al 59,5%, HSBC del 57 al 59%, Nuevo Banco del Chaco y Banco de Chubut 58%, Banco de Córdoba, BBVA, Santander y Credicoop 57%.Supervielle la subió del 52% al 56,5%, mientras el ICBC, que la había subido de 49,7 a 51%, ahora pasó al 56,4%. En tanto,A contramano de los depósitos en dólares, que vienen cayendo sistemáticamente, los que son en pesos están estables, ya que el viernes previo a las PASO, los depósitos privados en plazo fijo sumaban $ 1268 millones, que cayeron apenas $ 31 millones a $ 1237 millones, aunque por la inercia de tasas al 5% mensuales deberían haberse incrementado más. El tema es que mucho de este dinero pasó a depósitos a la vistas, ya que el dinero en cuentascorrientes pasó de $ 437 millones el viernes pre PASO a $ 465 millones hoy, lo que marca una suba de $ 28 millones.El total de depósitos privados cayó $ 100 millones luego de las PASO, al pasar de $ 2425 millones a $ 2325 millones.Lo que sí más cayó en proporción fueron los plazos fijos UVA, que se deben hacer por un mínimo de 90 días, de $ 17.800 millones a $ 15.464 millones, lo que marca una disminución de $ 2336 millones desde el viernes 9 previo a las PASO hasta hoy.Los depósitos privados en dólares son los que siguen en descenso, al pasar de un récord en las pre PASO de u$s 32.578 millones, pues muchos ahorristas lo usaban como una suerte de caja de seguridad gratis, am u$s 27.818 millones el jueves pasado, última cifra disponible por el BCRA, día en que se fue un récord de u$s 810 millones.---------------