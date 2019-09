Reservas del Banco Central cayeron casi 2.000 millones de dólares en dos días

Economía El Central habilitó a los bancos a tener más dólares en sus sucursales

Las reservas internacionales del Banco Central registraron el martes una baja de US$ 995 millones, según datos oficiales.La autoridad monetaria indicó que en el segundo día con control de cambios, finalizaron en US$ 52.149 millones.De ese modo, experimentaron una caída de US$ 995 millones frente al inicio de semana, mientras que sólo en los dos días hábiles de septiembre acumularon una merma de US$ 1.949 millones.A ello se debe sumar la cantidad de retiro de depósitos por la incertidumbre y desconfianza en el sistema financiero.El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo en reiteradas oportunidades que las reservas estaban "para ser usadas", por lo que es probable que continúen en descenso.