El Central habilitó a los bancos a tener más dólares en sus sucursales

Así lo indicó el BCRA mediante la comunicación "A" 6774. La flexibilización consiste en que no se computa en la fórmula vigente hasta hoy el efectivo que tienen en las cajas en las sucursales.



La norma original indicaba que la posición diaria en moneda extranjera ?saldo diario convertido a pesos al tipo de cambio de referencia del cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación? no podrá superar el importe de dos millones quinientos mil dólares estadounidenses (US$ 2.500.000) o el 5 % de la Responsabilidad Patrimonial Computable del mes anterior al que corresponda, el mayor de ambos.



La normativa busca avanzar en la decisión de la entidad monetaria de generar las condiciones de tranquilidad para los ahorristas en general y para aquellos que deseen retirar sus fondos de los bancos, en un escenario en donde el Gobierno estableció desde ayer un control de cambios.



El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, destacó ayer en una conferencia de prensa que "las últimas medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población con todas las herramientas a nuestro alcance".



"Este paraguas cambiario que hemos establecido ayuda a que el Banco Central tenga que destinar menos reservas para lograr este objetivo de tener estabilidad cambiaria", indicó el funcionario.