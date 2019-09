Límites para comprar dólares: Hoy operarán por primera vez todos los mercados

En el primer día de vigencia de las restricciones cambiarias, el dólar minorista se negoció a 53,32 pesos para la compra y 58,41 para la venta. Es decir, bajó más de tres pesos respecto al valor del viernes. Esa respuesta por parte de los mercados representó un alivio para el Gobierno, que estará atento hoy, cuando operen todos los mercados en forma global, teniendo en cuenta que este lunes fue feriado en Estados Unidos.Desde el Ministerio de Hacienda garantizaron que. El ministro Hernán Lacunza insistió en que los topes a la adquisición de divisas "son de emergencia".El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, subrayó que las medidas anunciadas durante el fin de semana tienen por objetivo crear un "paraguas cambiario" que permita a la economía transitar de la mejor manera posible el proceso electoral."El comportamiento que vimos en el mercado cambiario fue bastante positivo, teniendo en cuenta que recién empiezan a entrar este sistema", dijo durante una rueda de prensa brindada este lunes por la tarde en la sede del Banco Central.Para el funcionario se trató de una jornada "atípica" debido a que hubo feriado en los EEUU -algo que suele repercutir en el volumen de los negocios- y porque fue la primera rueda cambiaria tras los anuncios. Ante eso, las entidades bancarias debieron ajustar sus sistemas a las nuevas disposiciones, por lo cual advirtió que habrá que ver cómo responde el mercado en los próximos días.Sandleris, tras ratificar la continuidad del programa monetario, señaló que el Banco Central inició "conversaciones" con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de "redefinir" las metas previstas para septiembre, debido a la incidencia que pueden tener sobre estas variables las medidas dispuestas este fin de semana.Los máximos dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en que las medidas anunciadas por el Gobierno "no eran deseables", pero las calificaron como "inevitables"."Hay que trabajar entre todos los sectores porque la situación es lo suficientemente crítica. De lo contrario vamos a estar con graves problemas", pidió José Urtubey, presidente de la UIA."La situación de la industria después de la gestión de Macri es pésima. Se perdieron casi 200 mil puestos de trabajo, es un desastre", analizó. Al ser consultado por el precio de la moneda estadounidense señaló: "No se puede decir cuál es una cotización ideal del dólar".Mientras tanto, Daniel Funes de Rioja subrayó que los anuncios lo tomaron por "sorpresa". "Muestra la complejidad de la situación que nos toca vivir. Hay preocupación. Eran no deseables pero sí inevitables", añadió el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.