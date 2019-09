Economía

Crisis financiera

Lunes 2 de Septiembre de 2019

Reservas del Banco Central: como quedaron tras primer día de control de cambio

Las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron este lunes en US$ 53.144 millones. Así, en el primer día del control de cambios, cayeron US$ 954 millones respecto al cierre del 30 de agosto, que terminaron en US$ 54.098 millones.