Planes de ahorro de autos: Aseguran que "empresas no cumplen la cautelar"

A principios del mes de julio, integrantes de Planes de Ahorro de vehículos presentaron a través de un letrado un recurso de amparo con el fin de que no sigan aumentando las cuotas. La jueza Elena Albornoz, del Juzgado Civil y Comercial, dictó una medida cautelar que, según indican usuarios, "no se estaría cumpliendo".



Martín, expresó a Elonce TV que "las empresas prestadoras de los planes no están cumpliendo la medida. Solo sabemos que la que sí cumple es Fiat. El problema es que ahora a la gente la cuota le ocupa el 80% de su sueldo. La gente está desesperada y no encuentra una respuesta. Están incumpliendo una medida judicial".



"Nuestros abogados van a hacer una presentación en el juzgado para que el juez haga que se cumpla la medida. Al recurso de amparo lo habíamos hecho 97 personas y ahora se unieron más de 100, es decir, somos más de 200", indicó.



Asimismo, dijo que "se les dio aviso a las empresas que están en Buenos Aires, porque esto es para la fábrica, por eso quizás demora, pero las concesionarias se lavan las manos".



"Hay gente que paga cuotas de 18 mil pesos y le lleva casi todo el sueldo. Esto no tiene límites", expresó. Elonce.com