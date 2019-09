"Las medidas crean un paraguas cambiario para transitar la incertidumbre"

Lo dijo al realizar un balance de la jornada en la que el dólar bajó a 58,41 en un día con poco volumen negociado.



"Las medidas anunciadas por el BCRA crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar la incertidumbre", completó. Además reconoció que es una jornada especial porque hubo poco volumen tras el feriado de EEUU.



Asimismo, Sandleris sostuvo que las medidas adoptadas por el Gobierno "no son un sustituto para una política monetaria estricta" aunque reconoció que "no cumplimos con la meta de agosto de la base monetaria".



En ese contexto, el titular de la entidad monetaria anticipó que "estamos en conversaciones con el Fondo para redefinir las metas". El propio Sandleris explicó: "En agosto estuvimos muy cerca de la meta original. Las metas de cumplimiento obligatorio son trimestrales, por lo que no afecta al acuerdo con el FMI".



Más temprano, luego de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, brindó su conferencia de prensa en donde aseguró que las medidas adoptadas "son de emergencia".