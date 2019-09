Se registró leve superávit comercial con Brasil en agosto

El intercambio comercial con Brasil arrojó en agosto pasado un leve superávit en torno a los u$s 30 millones, y revirtió así el déficit de u$s 150 millones de igual mes de 2018, según consultoras privadas en base a datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.



Este resultado respondió a un desplome del flujo de comercio (36% interanual), con caídas tanto en las exportaciones argentinas (30%) como en las importaciones desde Brasil (40%).



En términos monetarios el saldo a favor se explica por exportaciones por un valor de u$s 825 millones e importaciones por u$s 793 millones. El saldo a favor de u$s de 32 millones, es más pequeño que los u$s 71 millones del mes de julio.



"La dinámica negativa da cuenta de que las economías de ambos países están lejos de atravesar sus mejores momentos", señaló la consultora Ecolatina.



Además de la situación argentina, añadió la consultora, "las proyecciones de crecimiento de la economía brasileña vienen sufriendo un recorte sistemático, y ya perforaron el 1% i.a. para 2019, cuando a comienzos de año se ubicaban en la zona de 2,5%".



Más allá del deterioro generalizado de las importaciones brasileñas, el trabajo destacó que "la contracción de las ventas desde nuestro país duplicó a la del resto del mundo (-16% i.a.), lo que provocó que nuestra participación en las importaciones de dicha economía pasara de 6,3% en agosto 2018 a 5,3% en igual mes de 2019".



Pese a este dato desalentador, remarcó, "en el acumulado interanual los retrocesos son prácticamente iguales (-3,4% i.a. y -3,3% i.a.), de modo que el mal desempeño de agosto parecería responder más a la crisis interna que a una verdadera pérdida de presencia en el mercado brasileño".



Con estos datos, 2019 cerraría con una balanza comercial bilateral prácticamente equilibrada e incluso con un leve superávit para la Argentina, menor a u$s 1.000 millones, consignó el informe.



Si bien la mejora obedecerá a un desplome de las importaciones, "no deja de ser una buena noticia en un marco donde nuestro país necesita imperiosamente cuidar las divisas", concluyó Ecolatina.



En sintonía, Abeceb subraya en su informe que "a pesar de una gran caída en el volumen comerciado, Argentina sostiene un leve superávit comercial con Brasil".



Al respecto, sostiene que "gran parte de esta caída interanual se explica por la difícil situación macroeconómica de la Argentina, acrecentada por las turbulencias cambiarias de origen político experimentadas por nuestro país desde las elecciones primarias".



"Los productos con mayores caídas fueron los automóviles de pasajeros, vehículos de cargas, tractores y autopartes", destacó el análisis elaborado por Abeceb.