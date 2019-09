El dólar retrocedió en el primer día de restricciones: Cerró a $ 57 en el Nación

Economía Hubo largas colas en los bancos porteños tras la apertura de los mercados

Con bajo volumen de operaciones, el dólar minorista se negoció hoy a $ 53,32 para la compra y $ 58,41 para la venta en el microcentro porteño, en el primer día de vigencia de las restricciones cambiarias.En algunos bancos se pudieron observar largas colas de clientes que querían comprar dólares y otros que buscaban retirar depósitos en divisa estadounidense, aunque por bajos montos.Varias entidades financieras suspendieron la compra de divisas por "homebanking" a la espera de adecuarlo a la nueva normativa que fija un tope de US$ 10.000 por mes.La divisa norteamericana retrocedió 3,62 pesos -un 5,8%- respecto del cierre del viernes, que había sido de $ 62,03 para la venta, según el promedio elaborado por el Banco Central.Ocurrió en una rueda sin la referencia del mercado de Estados Unidos, por celebrarse un feriado por el Día del Trabajo.El mayorista cayó a $56 mientras que el blue saltó $1, a $64, en las "cuevas" del centro porteño. En el Banco Nación, el billete ´verde´ cerró a $57, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $56,95.La caída del minorista se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde el dólar se desplomó $3,51, ó 5,9%, a $56.El dólar futuro se negoció con una fuerte baja del 15,5 por ciento para la posición Diciembre, a 70,50 pesos, en el ROFEX.Los máximos de la fecha se anotaron a media mañana en $58, con un muy bajo nivel de actividad. Los valores del dólar mayorista fueron exhibiendo retrocesos que respondieron a la escasa demanda formalizada y en los momentos de mayor presencia de la oferta, el tipo de cambio mayorista tocó mínimos en $ 55,50.Asimismo, el total operado ascendió en el segmento de contado a US$ 84,2 millones. La tasa promedio de las Letras de Liquidez fue del 85,2% y el monto total adjudicado de $ 246.623 millones. El dólar "blue" volvía a moverse y se ofrecía a $ 64 en las "cuevas" del microcentro porteño.Además, realizó otros anuncios, como impedir a bancos el giro de dólares al exterior sin autorización previa, luego de que las reservas cayeron en más de US$ 12.000 millones tras las elecciones primarias.