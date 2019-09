"Son medidas incómodas para evitar males mayores", dijo el ministro Lacunza

Tras la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri en la que el equipo de Gobierno analizó el impacto de las medidas económicas que anunció para contener la suba del dólar y las reacciones de los mercados, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, realizó una conferencia de prensa para hacer un resumen de lo tratado en el encuentro.El titular de Hacienda reconoció que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado de forma extraordinaria el domingo 1º de septiembre en el Boletín Oficial supuso una medida "incómoda" pero "de emergencia" para "evitar males mayores"."Estoy bien sereno, tranquilo y convencido de lo que estamos haciendo, que es lo mejor que podemos hacer para el cuidado de los argentinos y sabiendo que son medidas incómodas. No son las que deseamos para la Argentina que todos queremos, pero son de emergencia para que la situación no vaya a mayores", consignó Lacunza en la conferencia de prensa.El ministro puntualizó que son medidas "consensuadas" aunque "no compartidas" con los distintos sectores de la oposición: "No hay cogobierno". "El diálogo con la oposición es constante, con todos los espacios", aseveró.Tras la implementación del nuevo esquema de control cambiario y la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri este lunes en la Casa Rosada, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza dijo "las medidas van a funcionar".Por otra parte, aseguró que los últimos anuncios fueron "compartidos" con los dirigentes opositores pero que eso no implica que habrá un "cogobierno".Minutos después del encuentro que Macri tuvo con todos sus ministros, el jefe del Palacio de Hacienda dialogó con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno y afirmó que una de las conclusiones de la reunión tuvo que ver con la efectividad de las medidas anunciadas el domingo, que incluyen límites a la compra de dólares y la obligación a las exportadores de que vuelquen sus divisas en el mercado cambiario."Creemos que las últimas medidas anunciadas van a funcionar bien", dijo el ministro de Hacienda. "Son medidas incómodas pero necesarias", continuó Lacunza. "Hay una relación de respeto pero no hay un cogobierno", con la oposición, apuntó además Lacunza, consultado sobre si habrá diálogo con el Frente de Todos.Y explicó que el sentido del nuevo esquema cambiario es el de realizar "un control de capitales". "Lo que se hace es preservar esas reservas del Banco Central a través de un límite a la dolarización. Pero siempre se preserva el patrimonio de los argentinos. Eso es intocable e incuestionable", aseveró el ministro de Hacienda.Por último, el ministro se refirió al desembolso del Fondo Monetario Internacional pendiente para este mes, que debería ser de U$S5400 millones. "La Argentina cumplió con todos los compromisos fiscales con el FMI. Ahora la otra parte va tener que evaluarlo. No hay que tener ansiedad con eso porque cualquier desembolso no podría ocurrir antes del 15 de septiembre", cerró.