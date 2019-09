Estacionero advierte consecuencias por congelamiento de precios en combustibles

Economía El gobierno flexibilizó el congelamiento de precios de los combustibles

El Gobierno flexibilizó el congelamiento del precio de combustibles, al subir en un 3,3 por ciento el precio dólar de referencia, y excluir de la restricción en las subas a las transacciones que no tengan como destino final el abastecimiento por medio de estaciones de servicio.las consecuencias por el nuevo decreto nacional."Liberaron el canal mayorista, en el que están incluidas las estaciones de servicios que no tienen un contrato de provisión con petroleras, de manera que terminarán comprando a cualquier valor; con lo cual se inicia un mercado secundario, un mercado negro, de un producto", apuntó Alejando Di Palma.El estacionero apuntó a un "desquicio" en relación a las medidas del gobierno nacional. "Esto de tener dos lógicas de precios distintas no será beneficioso o funcional para nadie", sentenció."Si hay un canal en que el que alguien puede vender más caro, lo más sensato es que quien tenga el producto lo querrá insertar para venderlo dentro de ese canal, generando desabastecimiento en los canales de menor valor", estimó Di Palma.Fue en esa línea que apuntó a las consecuencias para las estaciones de servicio sin bandera, las que "no tienen provisión de combustible"."En Paraná, hay estaciones ninguneadas por petroleras que están sin contrato y están con severos problemas para la compra de combustibles, como la de barrio San Agustín", ejemplificó.