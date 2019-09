Prepagas quieren un reaseguro para financiar patologías de alto costo

Economía Autorizaron dos nuevas subas para la medicina prepaga

El presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada, Ricardo Lilloy, reclamó un reaseguro nacional para cubrir nuevas patologías, al advertir que las empresas atraviesan un "grave estrés financiero y ya no pueden financiarlas".Lilloy sostuvo que una medida de este tipo permitiría eliminar también la judicialización en las prestaciones.Explicó que las nuevas patologías "requieren medicamentos especiales, que son importados en su gran mayoría, y eso ha hecho subir los costos del 10 al 60% para las empresas".Señaló que esas patologías "se van incorporando al Programa Medico Obligatorio, pero las empresas no tienen previsto ese financiamiento, y se están así afectando las prestaciones del resto de los beneficiarios, porque se tienen que afrontar gastos que no estaban previstos".Dijo que esa solución "ya se aplicó en Uruguay, donde hay un fondo nacional para estos gastos y desaparecieron los reclamos ante los tribunales".Manifestó que ese seguro "existe en todos los países desarrollados y es un medida que el país no la tiene, y eliminaría muchos problemas legales y financieros"."A este problema se suma el de la devaluación que provocado un encarecimiento de los medicamentos para estas patologías, como las oncológicas", alertó.Explicó que en Estados Unidos se aprobaron este año 59 nuevas drogas que se utilizan para estas patologías y 43 son de alto costo.Lilloy señaló que la Argentina "necesita un sistema similar e implantar este seguro en forma urgente para que la gente ingrese a esos tratamientos y pueda cuidar su vida".