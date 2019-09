Dólares: Las medidas no incluyen restricciones para el turismo

En medio de la crisis económica que azota el país, el Gobierno anunció nuevas limitaciones para la compra de dólares buscando calmar la plaza cambiaria, aunque destacó que las medidas no incluirán restricciones al turismo.Así, sigue en pie y sin restricciones la posibilidad de comprar con débito y crédito en el exterior.A través del Boletín Oficial, el Gobierno difundió que desde este lunes las personas físicas tendrán un tope mensual de u$s 10.000 para la compra de divisas, mientras que aclaró que no habrá impedimentos para extraer dólares de cuentas para personas físicas ni jurídicas, y que tampoco habrá restricción para viajes.El decreto, que lleva la firma del presidente Macri, también estipula que las personas no podrán realizar transferencias de fondos de cuentas al exterior por un monto superior a u$s 10.000 por mes.Además, el texto dice que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar, y que los exportadores deberán vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities).