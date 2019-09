Cómo son los nuevos límites a la compra de dólares: Punto por punto

El Banco Central puso en blanco sobre negro las nuevas disposiciones sobre el mercado de cambios y otras medidas sobre la actividad bancaria, como la posibilidad de que las entidades puedan extender su horario hasta las 17 por un mes.A través de esta medida se busca lograr mayor estabilidad cambiaria y proteger al ahorrista- Nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas.- No hay ningún impedimento al comercio exterior.- No hay restricciones sobre viajes.- Las personas físicas no podrán comprar más de USD 10.000 por mes.- No podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de USD 10.000 por persona por mes.- Los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities)- No hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento.- Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.