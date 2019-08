Ex presidente de la UIA alertó que "no hay rumbo" en la economía

Subrayó que el Gobierno afronta la crisis económica "como puede" y evaluó a la gestión de Macri como un "fracaso total".



En ese sentido, cuestionó que "no hay rumbo", al tiempo que sostuvo: "No se puede hacer más daño a la ciudadanía. El Gobierno tiene que asumir que todavía es Gobierno".



Según su consideración, la administración de Cambiemos debe "hablar con los que saben" para poder superar la compleja situación por la que atraviesa el país.



"En el caso de los industriales, fuimos víctimas de un desprecio", fustigó el empresario en diálogo con Radio Mitre.



Resaltó que los integrantes del sector "acompañaron" al Presidente y recordó que cerraron "200 mil pymes".



"¿Qué pretendían? Los empresarios hicieron lo que pudieron" apuntó Méndez, quien indicó: "Cuando fue a la UIA, antes de ser presidente, nos trató muy mal".



De ese modo, insistió: "Tenía una predisposición a esto. No tenía vocación por la industria. No la tuvo nunca".



Al ser consultado respecto de la postura por parte de las actuales autoridades de la UIA durante la recesión y la crisis, estimó que no se expresaron en contra de Macri de manera marcada porque "estaban atemorizados".



En tanto, resaltó que el Gobierno de Cambiemos no era lo que los empresarios "imaginaban".



Además, apuntó: "He sido bastante castigado con el Gobierno anterior y tenía esperanzas con este Gobierno. Pensaba que era algo distinto".



Según datos del INDEC, como consecuencia de la recesión, el uso de la capacidad instalada de la industria volvió a caer en junio, al 59,1%, mientras en el caso de las automotrices bajó al 34%, el peor resultado del sector.



