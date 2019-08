Automotrices: No seguirá en septiembre el plan de descuentos del Gobierno

Con una caída del 32% en los patentamientos de autos en agosto, el mes cierra marcado por el impacto de la devaluación que se produjo después de las PASO. Pero esa no es la peor noticia: el golpe más duro es el levantamiento del plan de descuentos que dispuso el Gobierno a partir de junio y que termina mañana, con el último día de operaciones del agosto.



Esa es la noticia que recibieron en estas horas las concesionarias por parte de las automotrices. "Siempre está la posibilidad de reflotarlo pero, en este contexto, parece imposible. Septiembre comienza sin plan oficial de descuentos", reconocieron en una terminal. El Gobierno había convenido con el sector avisar hoy si se prorrogaba el plan pero no tuvieron respuesta por lo que, salvo una comunicación de último momento, el mes comenzará sin incentivos oficiales.



"No nos llamaron y no vamos a llamar. Con los problemas que tienen (los funcionarios), no debemos ser prioridad". Desde un despacho oficial, coincidieron con esa lectura aunque dejaron abierta una puerta: "Vamos a ver si se puede reflotar durante septiembre" dijeron. El problema, en medio de este caos económico, es que el Gobierno todavía no pagó la parte de los subsidios correspondientes a los meses de vigencia del plan.



El dato no es menor ya que la baja de 32% del mercado podría haber sido peor sin la ayuda oficial. Estiman que los incentivos de hasta $90.000 dados por el Gobierno, en los programas Juni0km, Juli0km y Agost0km, sumaron un 20% de operaciones. Para el mes que termina mañana, los registros serán de 44.500 unidades aproximadamente. Es decir, el número real de demanda estaría apenas por arriba de los 30.000 0km, los que lo convertiría en el mes más bajo en la era Macri. Eso sucederá con certeza en septiembre, si no hay prorroga del plan, ya que estiman vender unas 30.000 unidades.



Algunas automotrices consultadas señalaron que mantendrán sus propios descuentos pero, al desaparecer el subsidio oficial, éstos serán menores por lo que la demanda se resentirá. Incluso, durante todo el día, estuvieron analizando el nivel de los descuentos que podrán poner para septiembre en el marco de la crisis financiera y económica que alcanzó su punto máximo.



Obviamente, hay mucha preocupación en el sector por el impacto que tendrá una baja mayor de las ventas ya que, aún con el descuento del Gobierno, el mercado estaba por debajo de lo que se necesita para que cierren los números. El mercado para este año se estima que cerrará ligeramente por arriba de las 400.000 unidades, una 50% menos que el año pasado. Incluso, según un informe reservado que reveló Ámbito esta semana, para el 2020 proyectan un escenario aún peor ya que el volumen de operaciones podría caer a 350.000, el nivel más bajo desde 2004.