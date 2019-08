El Gobierno subirá 35% el salario mínimo: Será de $16.875 desde octubre

Ante la falta de acuerdo con empresarios y sindicatos, el Gobierno nacional decidió unilateralmente elevar 35% el salario mínimo, vital y móvil a $16.875 en tres cuotas de 12% en agosto, 13% en septiembre y 10% en octubre.El Gobierno otorgará de manera unilateral un aumento del salario mínimo del 35 por ciento, luego de que no hubiese acuerdo esta tarde entre funcionarios, empresarios y sindicalistas en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.Uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, confirmó que no se llegó a un entendimiento y adelantó que el Gobierno laudará con un incremento del 35% a abonar en tres tramos."El laudo del Gobierno es que habrá un aumento del 13% desde agosto, del 12% en septiembre y del 10% en octubre, no acumulativo", dijo el líder cegetista, al retirarse de la reunión realizada en la sede de la cartera de Trabajo en la Avenida Leandro Alem.Daer sostuvo que la CGT insistió en que el haber mínimo debía equiparase a la canasta básica, es decir llevarlo de los actuales 12.500 pesos a 31.000, por lo cual remarcó que no está conforme con lo dispuesto, aunque aclaró que podría haber "nuevas convocatorias" en el futuro para actualizarlo."No nos conformó este valor", dijo Héctor Daer al salir de la reunión, quien descartó medidas de fuerza por este tema."Estamos próximos a una elección y cambio de gobierno. Lo que tiene que pasar es un cambio de modelo económico. La vulnerabilidad que vivimos estos días es un termómetro de lo que pasó. El repudio con el voto ya sucedió", agregó el co-secretario general de la central obrera.La CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo "Cachorro" Godoy se movilizó desde el Obelisco al Ministerio de Producción en la que, además del aumento reclamado, pedirán establecer una cláusula gatillo para que "en lo sucesivo estos incrementos se realicen de forma automática".Con la consigna "¡Basta de ingresos de indigencia! ¡Aumento de salarios ya!", organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón y agrupaciones de izquierda se concentraron también en el Obelisco y luego se movilizarán al ministerio de Trabajo.