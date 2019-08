Arcor volvió a frenar la producción: "No hay un nivel de ventas suficiente"

El impacto de la recesión y la caída generalizada del consumo que afecta a diferentes sectores se siente en la industria alimenticia. Arcor frenó la producción en su planta de glucosa de Arroyito (Córdoba) debido a que los tanques están completos y no hay un nivel de ventas suficiente para reducir el stock existente.



"Ante la baja de la demanda de jarabe de maíz de alta fructuosa, destinado a la fabricacion de bebidas, y los altos stocks acumulados de este producto, la compañía se vio obligada a suspender por una semana la producción en una de las plantas de molienda húmeda ubicada en la ciudad cordobesa de Arroyito", aseguraron desde el grupo.



La suspensión se puso en marcha a comienzos de la semana y se extenderá hasta este sábado. Son 108 las personas que trabajan allí.



No es la primera vez que la empresa liderada por Luis Pagani toma una decisión de este tipo. Según informó Arcor a El Cronista, desde el 2 al 12 de mayo de este año, se paralizaron las actividades en ese mismo predio. "Durante ese período, el personal se tomó licencia por vacaciones, al igual que lo que ocurrió en esta ocasión", sostuvieron y no descartaron que la medida se repita en lo que queda de 2019.