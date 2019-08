Yerba mate: Cosechadores recibirán 15,25 pesos por el kilo de hoja verde

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) estableció ayer por unanimidad en 15,25 pesos el kilo de la hoja verde y en 58,10 pesos el kilo de la yerba mate canchada (32% de aumento en los dos casos), ambos puestos en secadero, para el período que va desde el 1 de octubre 2019 hasta el 31 de marzo 2020. Los nuevos valores están contemplados en la Resolución 238/ 2019 del Inym y entrarán en vigencia a partir de octubre.



Hasta entonces estarán vigentes los precios que habían sido acordados mediante laudo de la Nación. Por lo tanto, hasta el 30 de septiembre del año en curso se mantendrán los precios mínimos de $11,55 para el kilo de hoja verde y de $43,89 para el kilo de yerba mate canchada; en ambos casos se trata del producto puesto en secadero.



Entre las funciones del Inym se encuentra la de acordar semestralmente, entre los distintos sectores participantes, el precio de la materia prima. Se toma como períodos semestrales a los comprendidos entre los meses de abril a septiembre y de octubre a marzo de cada año. Las repercusiones El actual presidente del Instituto, Alberto Re, destacó el acuerdo "porque esto es una discusión de intereses donde hay compradores y vendedores. A los vendedores les interesa tener el mayor precio y a los compradores no pagar tanto y en esa puja, llegamos a una cuestión creemos muy razonable con la realidad de este momento".



A su vez, resaltó el buen momento de la yerba mate, "porque se está entregando muy bien al mercado nacional y la cosecha viene muy bien y los valores son récords en todos estos años". Lo previo, sumado a las buenas ventas al mercado externo.



Ernesto Pawluk, representante de la producción, consideró que haber llegado a un acuerdo en el Inym "es un gran paso sabiendo la situación económica que está el país". En cuanto a los plazos de pagos planteó que no deberá exceder los 90 días.



Ricardo Maciel en representación del Gobierno de Misiones, se manifestó del mismo modo ya que calificó de oportuno acordar los valores en el Inym ante el contexto económico y político del país. "Esto es llevar certeza a los productores".



Afirmó que "representa un 32 por ciento en un semestre" donde la cosecha es menor "y se pone un piso bastante importante para la zafra gruesa del año que viene".



Sergio Delapierre, en representación de los secaderos, indicó que está por debajo de lo previsto, "pero hemos decidido los secaderos sacar la definición de precio, antes que dejar en manos del laudo que después termina siendo desfavorable para todos".



Explicó ante los medios que la condición de los secaderos es que los plazos de pago no deben exceder los 90 días. A su vez acotó que a raíz de la situación económica del país, se prevé un mecanismo de reajuste adecuado al sistema inflacionario.



Rubén Henrikson, representante de la Industria, observó que con este acuerdo de precios se dejó una muestra de que están a la altura de las circunstancias.



Ello además de evitar recurrir a laudo, como se hizo la última vez, en este momento en que hay "una inflación de entre 55 a 60 por ciento" para este año. Los últimos laudos Los precios vigentes de la materia prima de la yerba mate habían sido aprobados mediante laudo. Es decir, el precio de la materia prima de abril a septiembre 2019 lo había establecido la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Del mismo modo había arbitrado la dependencia nacional para establecer precios en los periodos abril a septiembre 2018; abril a septiembre 2017; mayo a septiembre de 2015. En forma previa, de diciembre de 2014 a marzo de 2015.



La Ley 25.564 del Inym establece que los precios para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año. Los valores deben ser fijados por acuerdo unánime del directorio, y en caso de no lograrse, deben ser definidos mediante la dependencia nacional.