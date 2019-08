Expectativa por la reacción de los mercados tras las nuevas medidas del gobierno

Economía El FMI evaluará las medidas tomadas por el gobierno argentino

Las medidas

En medio de la crisis financiera, el Gobierno anunció que no pagará la deuda pública en los vencimientos originales y buscará "reperfilar" los plazos de pago de Letes, Lecap, bonos de mediano y largo plazo y los intereses a devolver al Fondo Monetario Internacional. Una determinación de esta magnitud hace prever a los analistas queEl impacto en los activos argentinos que cotizan en el mercado se conocerá desde este jueves por la mañana yLa rediscusión de los vencimientos de deuda fue celebrada por el BCRA ya que le dará mayor margen de maniobra para tratar de contener al tipo de cambio. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, destacó que las medidas anunciadas sobre la deuda "priorizan el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera".El ministro anunció, por un lado, que el Gobierno buscará alargar los pagos de la deuda de corto plazo, que está compuesta principalmente de Letras del Tesoro, en dólares, y de Letras de Capitalización, en pesos.Por un lado, el Poder Ejecutivo separará a los distintos tipos de tenedores de esos títulos. Para los inversores individuales el Gobierno aseguró que cumplirá en tiempo y forma con los plazos previstos en la emisión original. Es decir, no habrá alargamiento en la fecha de cobro por parte de los tenedores de esos títulos. Este sector representa el 90% del total.Por otro, los inversores institucionales (principalmente bancos o compañías de seguros), cobrarán sus tenencias de Letes o Lecaps de forma diferenciada. El 15% del total lo recibirán el día del vencimiento. Otro 25% tres meses después y el 60% restante seis meses luego de la fecha original. Hacienda subrayó que respetará las monedas de cada inversión.Otra parte incluirá a los bonos de mediano y largo plazo emitidos por el Estado nacional. En este sentido, Hacienda tomará por un lado aquellos instrumentos financieros regidos bajo la ley argentina. Es decir, aquellos bonos con contratos que dirimen situaciones de litigio en los tribunales locales.Para este segmento de la deuda pública, el Gobierno necesitará enviar al Congreso un proyecto de ley que dispone la rediscusión de los plazos de pago. Según aseguró Lacunza, las nuevas condiciones que busca negociar el Estado no incluirán quitas en el capital o en los intereses que deban cobrar los inversores.El Gobierno iniciará una ronda de diálogo con inversores privados para reperfilar los plazos de pago de las deudas de mediano y largo plazo que hayan sido emitidas bajo jurisdicción extranjera. Este jueves las autoridades mantendrán un primer encuentro con banqueros."Se iniciará un proceso de reperfilamiento de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento, sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero menos exigente para el período 2020-23", explicó un comunicado del Ministerio de Hacienda.Las cláusulas de acción colectiva son la herramienta legal novedosa incluida en los contratos de los bonos. Su función es impedir que una minoría que no acepte un cambio en las condiciones de pago -en este caso, los plazos-, bloquee el acuerdo o busque litigar en las cortes extranjeras para reclamar que el Estado respete la letra original del título.Este tipo de cláusulas fue incluida en la deuda soberana argentina a partir de la experiencia de los fondos buitre, que tras el default de 2001 compraron a precio barato bonos argentinos, rechazaron las propuestas de canje realizadas por el Gobierno y acudieron a los tribunales de Nueva York para buscar una compensación.Entre 2022 y 2023, el Gobierno argentino debería devolver la mayor parte del crédito que recibió entre 2018 y este año por parte del Fondo Monetario. Según estimaciones privadas se trata de unos U$S46.000 millones, equivalente cada año al 5% del Producto Bruto Interno.Por eso, el Gobierno anunció que iniciará conversaciones para extender los plazos de esas obligaciones. Según aseguró Lacunza, ese diálogo "inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato", por lo que adelantó que la negociación no será breve.El ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno cumplió con todos los requisitos de la evaluación trimestral que realiza el organismo financiero, por lo que buscó despejar las dudas sobre el desembolso de U$S5.400 millones que está previsto que el FMI gire a mediados de septiembre.