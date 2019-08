Gobierno extiende vencimiento de Letes y Lecaps y reperfilar acuerdo con el FMI

Diálogo con el FMI

En las próximas semanas

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ratificó esta tarde que su objetivo es garantizar la estabilidad económica, mientras subrayó que "ningún Gobierno puede solo y menos en época electoral".Así lo indicó al brindar una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda."El Presidente me dio un mandato central, cuidar a los argentinos, especialmente en estos momentos de tensión financiera y cambiaria", señaló el funcionario.El funcionario resaltó que su intención es que "no suba más el dólar y la inflación"."Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad económica de todos los argentinos", apuntó Lacunza.Además, criticó que "cualquier imprudencia sale cara" y apuntó: "Ningún Gobierno puede solo y menos en época electoral".Llamó así a lograr una "campana protectora sobre el sistema financiero" entre los diferentes espacios políticos.El ministro, Hernán Lacunza, anunció cuatro medidas en medio de un clima de volatilidad en los mercados.Entre las cuatro medidas, el ministro anunció que se busca "extender los vencimientos de la deuda de corto plazo (Letes y Lecap), tanto en pesos como en dólares, solamente para las personas institucionales y no para los ciudadanos, que son el 90% de los tenedores", dijo el ministro.También se anunció iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos en moneda extranjera. El ministro dijo que se invitarán a los bancos para elevar a los inversores.En tanto en relación al FMI el ministro dijo que se propuso al FMI "en concordancia con la oposición iniciar el dialogo para reperfilar los vencimientos de deuda".Lacunza, anunció esta tarde medidas para "aliviar la carga financiera" y subrayó que el Gobierno le propuso al FMI "iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo".En conferencia de prensa, señaló que también decidió "extender los vencimientos de deuda de corto plazo tanto en pesos como en dólares sólo para inversores institucionales"."Además, decidimos elevar a consideración del Congreso que provea herramientas para extensión de la deuda bajo jurisdicción local", puntualizó.Aclaró que el Parlamento "será soberano en la definición de los términos de esa extensión".Lacunza, anticipó esta tarde que "en las próximas semanas" el Gobierno se reunirá con el FMI para empezar a negociar la extensión de vencimientos de la deuda.Tras indicar que el Gobierno buscará "reperfilar" la deuda con ese organismo, Lacunza subrayó que pretenden llevarlo a cabo "sin quita con pago de intereses"."Es una extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo. Cambiar los vencimientos, pero no el resto de las condiciones", argumentó.Además, remarcó que "el programa financiero debe ser consistente".