El Banco Central vendió u$s 262 millones de reservas y el dólar recorta la suba

Economía No se detiene la escalada del dólar y el riesgo país da otro salto

Luego de llegar a avanzar $ 3 en la primera hora de operaciones, el dólar recortaba el avance a $ 2. Fue a fuerza de reservas, ya que el Banco Central (BCRA) realizó cinco subastas, la primera por u$s 50 millones, la segunda por u$s 100, la tercera por u$s 150 millones, la cuarta por u$s 200 millones y la quinta otros u$s 200 millones.El total adjudicado fue sin embargo menor, al alcanzar los u$s 262 millones, que se suman a los u$s 302 millones que colocó ayer para pisar el precio de la divisa. El Central también subastó u$s 30 millones por cuenta del Tesoro, de los que solo adjudicó u$s 19 millones.El dólar mayorista saltaba $ 1,05 en el MULC y operaba así en los $ 57,35, tras tocar un techo de $ 58,70.Además de vender reservas, la entidad que dirige Guido Sandleris lanzó una norma de urgencia que fuerza a exportadoras a liquidar divisas para calmar al dólar. El directorio determinó limitar la financiaciación en pesos de las grandes exportadoras.Al no poder financiarse en moneda local, esas empresas se verán obligadas a liquidar divisas. El sentido de la norma es generar oferta para intentar calmar al dólar."En el corto plazo tiene nulo impacto. Todo lo que están haciendo ahora se debería haber hecho el 12/8. No le queda otra, como siempre las corridas cambiarias se frenan poniendo dólares", lamentó el analista financiero Christian Buteler. Y planteó: "Tasa y futuros, ayudan pero son dólares lo que realmente calma (si calma)".El economista de EcoGo, Martín Vauthier señaló aque si bien "uno previa inestabilidad financiera si el resultado era peor para el Gobierno que lo que esperaba el mercado, nadie pudo prever la magnitud del resultado y el vacío de gobernabilidad resultante entre un presidente que perdió poder y un presidente electo que sigue siendo candidato"."Creo que el mercado no solo incorporo en precios la incertidumbre sobre el programa en 2020, sino que ahora también incorpora incertidumbre sobre la gobernabilidad, en función de las primeras reacciones del Gobierno, apuntando a llegar lo mejor posible a la elección con medidas de recomposición de ingresos y ventas de reservas", alertó.Precisó que hoy "la dinámica financiera depende de la política, y de la interacción entre tres jugadores: Gobierno, oposición y FMI".Ayer el Banco Central mostró una actitud activa y realizó siete subastas de u$s 50 millones, que totalizaron u$s 302 millones de sus reservas.El dólar blue operaba en los $ 59.En la primera subasta de Leliq, el Banco Central adjudicó $ 79.843 millones a una tasa promedio 74,979%.