No se detiene la escalada del dólar y el riesgo país da otro salto

El dólar minorista operaba con suba de $ 2 en las pantallas del Banco Nación (BNA) y cotizaba así a $ 60, luego de sumar $ 1 ayer. En algunas entidades privadas superaba este valor.



"Abrió con fuerte alza el mayorista, va a ser otro día caliente y de nerviosismo. Las declaraciones cruzadas no ayudan", señaló un operador al diario El Cronista.



Ayer el Banco Central (BCRA) mostró una actitud activa que mostró el martes el Banco Central (BCRA) realizó siete subastas de u$s 50 millones y colocó u$s 302 millones de sus reservas.



Riego país

Por su parte, el indicador Riesgo País de la Argentina saltaba nuevamente este miércoles con una suba del 1,5% y alcanzaba así los 2.031 puntos básicos.



El indicador técnicamente denominado como JPMorgan EMBI+ se ubicaba así en un nuevo récord en 14 años.