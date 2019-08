Fuerte caída de la construcción en Concordia: "Hay varias obras paralizadas"

"En el contexto general de la provincia tenemos una variación de un 7 por ciento anual de pérdida de puestos de trabajo. Hay 7.700 trabajadores a la fecha y si hacemos una comparación con 2015, cuando teníamos 11.800 obreros trabajando, nos damos cuenta que algo pasó. Fue un estado recesivo con la cuestión macroeconómica que vive la Argentina, con un proceso inflacionario que ha dejado al sector sin inversión, se dispararon los precios y no hubo previsibilidad en materia económica. Si se actualizan precios la inflación del año pasado y de este año, que según el presupuesto oficial es de un 23 por ciento, se habla de que va a superar la barrera del 50 por ciento. Es evidente que esto no funciona y que a la construcción la afecta lo inflacionario", expresó Walter Doronzoro, a modo de introducción sobre la situación laboral del sector.



Luego sostuvo que este proceso económico deja sin inversión a las obras que se están ejecutando en la ciudad. "En Concordia tenemos una preocupación permanente, hay un parate, ha caído el cuentapropismo, no se ven obras particulares y es parte de esta situación de la realidad del país porque es la primera actividad que se resiente, hay que tener en cuenta que si no hay reactivación en actividades como la nuestra se para el país".



Consultado por las edificaciones de edificios altos de la ciudad confirmó a El Sol que hay obras paralizadas, "quedan solo serenos y armadores, se han paralizado las obras y las que siguen van a menor ritmo, sin el pulso que deberían tener, en algunos casos no paralizan por completo ya que deben mostrar a sus fiduciantes que están trabajando porque de lo contrario se les termina el negocio", haciendo referencia a la figura de la financiación a través de fideicomisos.