Sica culpó a Alberto Fernández por la suba del dólar y pidió responsabilidad

Sica señaló que las declaraciones de Fernández en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI "le costaron al país US$ 300 millones", al referirse al nivel de reservas que utilizó el Banco Central para contener la suba de la divisa.



Tras la reunión con la misión del FMI, Fernández culpó al gobierno y al propio organismo multilateral por la "catástrofe social" en que se encuentra el país.



"Este no es un período de transición, pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores", dijo Sica al referirse a los candidatos presidenciales.



El ministro sostuvo que el gobierno tiene "la responsabilidad de entregar una economía que funcione, que tenga reservas y vamos a ser responsables en materia de gobernabilidad".



También reconoció que el "esfuerzo del Gobierno nacional es importante pero no alcanza", al hablar en un seminario de IDEA.



"Hay que trabajar mucho con los provinciales y con las cámaras empresarias para acompañar y brindar servicios las empresas en el proceso de exportación", sostuvo el ministro.



Sica resaltó la necesidad de crecimiento económico y dijo que para eso se necesita "una economía más integrada al mundo, necesitamos tener una macroeconomía ordenada".



Consideró que para lograr el crecimiento económico la Argentina necesita inversiones "a un ritmo de entre el 1% y 2% del PBI anual en los próximos siete años".