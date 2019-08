Textiles denuncian "la pérdida de 9.000 puestos laborales por la crisis"

Además, afirmó que están "exigiendo que se invierta en la industria textil para reactivar la producción y el empleo en el sector".



El secretario General de AOT, Hugo Benitez, sostuvo que "lamentablemente cerró una empresa importantísima en La Pampa como es Alpargatas y se había hecho una inversión para comprar una casa que se modificó para los trabajadores textiles".



"Hoy no nos quedó nada. No podemos mantener el patrimonio y la situación de la industria es crítica. Hemos tenido achiques en algunas delegaciones pero no así como ocurrió en La Pampa. En otros lugares no solo esta Alpargatas sino que hay otras empresas que están trabajando, aunque desde el 2015 producto de la crisis se perdieron 9 mil trabajadores de un total de 42 mil", relató Benítez.



Por otra parte, el sindicalista afirmó que "las empresas miran los números, si no les cierran levantan todo y se van", al tiempo que agregó que "en Alpargatas lo que hicieron fue eso, cerraron todo y vendieron lo que quedaba".



"El tema está en que la industria textil está pasando un momento delicado, entonces nadie va a invertir, hoy por hoy no hay nadie que vaya a invertir", indicó.



Por último, Benítez señaló: "Con Alberto Fernández (candidato del frente de Todos) está hablando la CGT de la cual yo formo parte y Héctor (Daer) y (Carlos) Acuña han tenido reuniones.



Estamos tratando de que el cambio que se produzca sea para reactivar la industria nacional, un país sin industria es un país sin futuro".



NA