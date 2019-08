La inflación habría llegado a 4% en agosto y alcanzaría 5% en septiembre

El salto de casi 11 pesos que tuvo la moneda estadounidense tras las elecciones primarias dejó a la economía sin referencia cambiaria durante algunos días. Eso provocó desde incrementos preventivos en comercios minoristas hasta la suspensión de transacciones y la actualización de precios de proveedores con aumentos de 15%.



El Gobierno intentó con medidas posteriores tratar de moderar el impacto de esa devaluación. Para eso dispuso una eliminación completa del componente de IVA en el precio de un grupo de alimentos de la canasta básica, que tendrá vigencia hasta fin de año.





El efecto en los índices inflacionarios será considerable, de acuerdo a los economistas consultados por TN, aunque no alcanzarán, estiman, el pico de 6,5% que había registrado en septiembre pasado tras la última depreciación fuerte del peso.



Para María Castiglioni Cotter, economista de C&T Asesores Económicos, "antes de las PASO la inflación estaba por debajo del 2%, pero una estimación preliminar el promedio de agosto nos daría 4,2% de inflación". "Septiembre también va a tener una inflación alta, que podría estar por arriba del 5%, aunque todavía es un cálculo muy preliminar", comentó.



En ese sentido, en Ecolatina los cálculos pre y pos-PASO son similares. "Antes de las elecciones primarias la inflación no rompía el 2% porque los salarios nominales le ponían un piso alto, pero había una leve tendencia a desacelerar", aseguró el economista jefe de esa consultora, Federico Moll. La estimación era que, antes del salto cambiario, el IPC de agosto y septiembre iba a estar entre el 2% y 2,5%.



Luego de las primarias, en Ecolatina la proyección del promedio de todas las semanas de agosto da 4%. "Esto deja un 'arrastre' significativo para septiembre, que esperamos esté en torno a 5%", concluyó Moll.



La consultora Seido, por su parte, consideró que la suba de precios mensual de agosto será menor al 4%. "Esperamos para este mes una inflación cercana a 3,7%, en tanto que para septiembre aguardamos una inflación con piso en 5%. Ajustamos nuestra proyección para 2019 a 50% con riesgo al alza", alertó.



En tanto que desde EcoGo, Martín Vauthier aseveró que la particularidad de las últimas semanas fue "una situación de precios con mucha volatilidad y mucha dispersión, lo que dificulta las mediciones de inflación". "Esto pasó sobre todo la semana posterior a las PASO, cuando no había un valor de equilibrio del dólar de cortísimo plazo", dijo.



Y afirmó que "todo número hay que tomarlo como preliminar y con mucho cuidado". "Si tenés que pensar un porcentaje para agosto, lo más probable es que estemos en un rango de entre 3,5 y 4 por ciento. Hay que tomar en cuenta que el golpe de la devaluación sucedió con un tercio del mes ya concluido. Esto va a provocar que septiembre tenga un número incluso más alto", cerró.

