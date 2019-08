Quedó constituida en Entre Ríos la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias

En el marco de la 37ª Jornada de Capacitación sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios que tuvo lugar el pasado 22 de agosto en Gualeguay, quedó constituida la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) de Entre Ríos, conformada por 23 entidades e instituciones públicas y privadas.



Pablo Guelperín, Coordinador de la mesa provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, dialogó con Campo en Acción sobre este acuerdo marco a partir del cual comenzar se comenzará a trabajar.



"En primera instancia apoyamos la jornada demostrativa de cómo se deben realizar las buenas prácticas en materia de agroaplicaciones, esto es organizado por el Ministerio de Agroindustria y CASAFE. Es la tercera vez que se realiza en nuestra provincia, participan diferentes actores sociales, políticos, referentes de la educación y los productores que necesitan actualizar sus conocimientos"- señaló el ingeniero.



En paralelo más de treinta instituciones de la comunidad agropecuaria, la Unión Industrial de Entre Ríos y la Bolsa de Comercio se suman a una propuesta de mediano y largo plazo para trabajar en una mejora continua de los modelos productivos, fomentar dentro y fuera de la comunidad agropecuaria los mecanismos de consenso que hagan posible continuar con las actividades productivas.



Cuando hablamos de buenas prácticas agropecuarias podríamos sintetizarlo de la siguiente manera: hay un nivel de conocimiento científico que viene evolucionando permanentemente en el campo de la ciencia agropecuaria y de otras ciencias como las ambientales y la salud.



Las buenas prácticas significan llevar adelante lo mejor del conocimiento científico que disponemos hoy y esto es evolución permanente. Hay que aplicar y difundir las nuevas formas de trabajo que van a seguir evolucionando.



En materia de fitosanitarios estamos reemplazando agroquímicos por otras estrategias como los cultivos de cobertura, rotación de cultivos. Es decir estamos transformando los modelos productivos tradicionales -basados solamente en insumos-, en modelos de manejo del sistema productivo donde el insumo es una herramienta más no prioritaria.



Hay que remarcar que es inviable pensar que podemos ir de un modelo basado en insumos a un modelo sin uso de insumos, es un proceso que nos va a llevar muchos años y tenemos que acordar como sociedad que lo queremos llevar delante de una forma gradual que permita seguir produciendo los alimentos que necesitamos, que el productor diga viviendo de su producción pero que al a vez vaya generando mejoras en el impacto sobre los recursos naturales y el medio ambiente. El decreto sobre fitosanitarios El decreto que ha generado el gobierno es coherente puesto que involucra en las decisiones a todos los actores que están relacionados, me parece que es sumamente positivo. Lamentablemente me parece que esto se ha tomado por algunos grupos que tienen posiciones muy dogmáticas e inflexibles que no aceptan el dialogo y la búsqueda de consensos. Lamento profundamente que Agmer -como asociación gremial que representa a alguno de los docentes- haya tomado esto como una punta de lanza en una lucha que parece mucho más política que realmente preocupada por el medio ambiente.



La inflexibilidad y el deseo de victorias en el terreno político- judicial no es algo que construya y nos permita avanzar, todo lo contrario, parecería que la idea es poner palos en la rueda y esto lo pesamos todos, los productores, la sociedad, el país.



"Vamos a seguir intentando de dialogar con estos grupos autodenominado ambientalistas porque yo también soy ambientalista, los productores también, nosotros más que nadie estamos preocupados por el medio ambiente"- concluyó Guelperín. La postura del fiscal de Estado

El fiscal de Estado de la provincia, Dr. Julio Rodríguez Signes, participó de la 37° Jornada sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios, en la localidad de Gualeguay y opinó:



"El Acta Constitutiva de la Mesa de Buenas Practicas Agropecuarias de Entre Ríos es fundamental desde el punto de vista agroproductivo. Uno de los objetivos es aunar criterios y despojar las inquietudes respecto al nuevo sistema de control para la aplicación de plaguicidas, plasmado en el decreto 2239" sostuvo el funcionario.



Además explicó: "se debe propiciar desde estos ámbitos, la promoción de las buenas prácticas de aplicación de los productos fitosanitarios, evitar todo tipo de confusión y trabajar en forma conjunta con los distintos ámbitos del gobierno".



Los firmantes del acta de constitución de la Mesa de BPA de Entre Ríos son el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).



También rubricaron el acta la Secretaría de Producción de Entre Ríos, la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (Cafer), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Federación Económica de Entre Ríos.