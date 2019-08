El Banco Central no vendió reservas y el dólar bajó diez centavos a $ 57,20

El dólar cotizó hoy a $ 53,03 para la compra y $ 57,20 para la venta, diez centavos por debajo del viernes último.El Banco Central no necesitó vender reservas en una plaza que se mostró con poca demanda.En el mercado Rofex, la divisa estadounidense se operó a $ 70,80, con un descenso del 0,28%.El billete revirtió el alza inicial en una rueda en la que el BCRA subastó US$ 60 millones por cuenta de Hacienda, aunque no intervino con ventas de reservas líquidas.En el Banco Nación, en tanto, la divisa se vendió a $57 (en el canal electrónico se consiguió a $56,95).La caída del billete minorista se dio a contramano del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 14 centavos a $55,29 y anotó la cuarta suba consecutiva.Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, dijo que la expectativa de mayor presión sobre los precios se orienta al fin de semana, cuando el cierre de posiciones propias de cada fin de mes alimente una demanda por cobertura que puede exigir mayor presencia oficial en el mercado.El BCRA efectuó por cuenta del Ministerio de Hacienda, tres subastas de venta en contado por un monto total de 60 millones de dólares.Los precios mínimos del día se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 55,20, cinco centavos arriba del último registro del viernes último.Los pedidos de compra fueron desplazando la cotización hacia arriba, haciéndoles tocar máximos en los $ 55,41 en los momentos de mayor presión compradora.Sin embargo, la oferta de divisas mejoró en el segundo tramo del día, logrando diluir parcialmente la presión compradora con un efecto en los precios, que retrocedieron de los máximos previos pero sin poder volver a los niveles del comienzo de la sesión.El total operado descendió un 22,6% con respecto al viernes, a US$ 377,3 millones.En ROFEX se operaron US$ 541 millones, un 17% menos que el viernes.Los plazos más cortos solo concentraron poco más del 40% de los negocios.En ese marco, los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $55,60 y $59,34; con tasas del 40,93% y 76,39%.El BCRA colocó 124.678 millones de pesos (unos 2.252 millones de dólares) a una tasa promedio del 74,986%, frente a un rendimiento de 74,987% de la subasta previa.La segunda colocación, a siete días de plazo, anotó un rendimiento máximo del 75% y un mínimo del 74,90% anual.