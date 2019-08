Productos sin IVA: "Los precios bajaron pero las ventas todavía no repuntan"

Economía La lista completa de alimentos que no pagarán IVA hasta diciembre

Tras el anuncio del gobierno nacional para la eliminación del IVA a 13 categorías de alimentos básicos hasta diciembre, desde una despensa de Paraná comentaron asobre el impacto que tuvo la medida en las ventas., Daniel de "El Bagual". Y en ese sentido estimó que la medida del gobierno nacional "no fue un gran cambio, si no, una mejora a futuro".En la oportunidad, desde la despensa ubicada sobre avenida Don Bosco y su intersección con calle Soler, aseguraron que "el cliente se mide mucho para comprar".De acuerdo a lo que comentó el despensero, "tratamos de cuidar el cliente y buscamos precios para que los productos no aumenten tanto"."Disminuyó la venta de lácteos y gaseosas de primeras marchas, por lo cual, se opta por segundas marcas", aseguró Daniel.Sin embargo, aclaró que "los clientes que ya tienen su marcan no la cambian". "Lo que vendemos, es lo que nos piden siempre", señaló.